Las lluvias provocaron pérdidas millonarias en la provincia de Rayong, al sur de Bangkok

Bangkok, (EFE). Más de 50,000 pollos murieron ahogados en una granja de la ciudad tailandesa de Rayong, a unos 180 kilómetros al sur de Bangkok, debido a las fuertes inundaciones que afectan a esta región.

El diputado local Krit Sinlapachai publicó en Facebook imágenes de la granja inundada, donde se observa un gran número de aves cubiertas por el agua, que alcanzó hasta 30 metros de altura en el lugar.

De acuerdo con el Bangkok Post, las pérdidas económicas ascienden a unos 10 millones de bats (300.000 dólares), lo que supone un duro golpe para la producción avícola de la zona.

Las autoridades tailandesas informaron que varias provincias enfrentan inundaciones tras las intensas precipitaciones de los últimos cinco días. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, aunque continúan las evaluaciones de daños materiales.

