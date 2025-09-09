31.7 C
Santo Domingo
martes, septiembre 9, 2025
Manifestantes incendian residencia del primer ministro de Nepal

La revuelta juvenil contra la corrupción y el veto de redes sociales deja al menos 19 muertos y más de 300 heridos

Katmandú, (EFE). Manifestantes incendiaron este martes la residencia privada del primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, en una escalada de las violentas protestas lideradas por jóvenes de la llamada “Generación Z” contra la corrupción y el bloqueo de redes sociales.

La vivienda de Oli, ubicada en Balkot, quedó envuelta en llamas y humo negro, mientras grupos de manifestantes intentaban derribar los árboles que cercaban la propiedad, según imágenes difundidas en medios locales y redes sociales.

En el marco de la crisis, varias viviendas de líderes políticos y sedes partidarias también fueron atacadas o incendiadas. Entre ellas, propiedades del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) y la residencia del presidente Ram Chandra Poudel.

Manifestantes incendian residencia del primer ministro de Nepal
Un coche en llamas delante del Partido Comunista de Nepal. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Escalada de violencia

Las protestas, que comenzaron en redes sociales con etiquetas como #nepobabies para denunciar el nepotismo y la corrupción, estallaron en las calles tras el veto a 26 plataformas digitales, incluidas Facebook, Instagram y X. La medida fue revertida este martes, pero no logró calmar la indignación popular.

Hasta el momento, se contabilizan al menos 19 jóvenes muertos y más de 300 heridos, lo que convierte la represión en una de las más sangrientas de la historia democrática reciente de Nepal. Cuatro ministros dimitieron en rechazo a las órdenes de represión emitidas por el Ejecutivo.

Manifestantes incendian residencia del primer ministro de Nepal
Agentes de la Policía de Nepal en las calles de Katmandú. EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Oli bajo presión

KP Sharma Oli, que asumió nuevamente el cargo de primer ministro en 2024 tras haber liderado el país en dos períodos previos (2015-2016 y 2018-2021), enfrenta ahora la mayor crisis de su trayectoria política.

Dimite el primer ministro de Nepal tras levantamiento juvenil
Imagen de archivo del el primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

