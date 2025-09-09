Un día de alta tensión política

La protesta, organizada al margen de partidos y sindicatos, convoca a unas 100.000 personas, en su mayoría jóvenes. Su calendario incluye bloqueos en autopistas, refinerías, supermercados, escuelas, hospitales y aeropuertos.

Estreno complicado para el nuevo primer ministro

El movimiento coincide con el primer día de trabajo de Sébastien Lecornu como primer ministro, quien recibe el mando en un momento delicado tras la caída del anterior jefe de Gobierno. El traspaso de poderes en el Palacio de Matignon será una prueba inmediata para su gestión.

Reivindicaciones diversas

Los manifestantes mezclan demandas ecologistas, sociales y económicas: rechazo a megaembalses y pesticidas, control de precios de alquiler, jubilación a 60 años, igualdad de género y medidas contra la discriminación racial. También piden la dimisión del presidente.

Medidas y afectaciones en transporte

En París el metro, autobuses y tranvías funcionarán casi con normalidad, pero las líneas de cercanías podrían sufrir interrupciones. La autoridad aeronáutica pidió reducir vuelos en puntos clave, anticipando cortes puntuales en operatividad.

¿Qué seguir hoy?

Mapa de cortes : Mantente informado sobre cierres viales y estaciones afectadas.

: Mantente informado sobre cierres viales y estaciones afectadas. Impacto en vuelos : Controla el estado de tu vuelo si viajas a Niza o Córcega.

: Controla el estado de tu vuelo si viajas a Niza o Córcega. Recomendación: Evita desplazamientos innecesarios y consulta rutas alternativas.

Lectura rápida: protesta nacional, 80.000 agentes, 100.000 participantes, Lecornu asume, riesgo de bloqueos en servicios esenciales.

