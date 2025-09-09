El Grupo IDEA pide a la comunidad internacional garantizar la seguridad de la dirigente opositora venezolana

Miami (EE.UU.), (EFE). La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), integrada por 30 exjefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el dominicano Hipólito Mejía, denunció este lunes amenazas contra la vida e integridad personal de la opositora venezolana María Corina Machado, realizadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

En una declaración pública, los exmandatarios advirtieron que las expresiones oficiales constituyen una apología del crimen y recordaron que este tipo de amenazas ya han derivado en hechos violentos contra líderes políticos en la región.

Los firmantes alertaron que las advertencias contra Machado se enmarcan en un patrón documentado por Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El grupo instó a la comunidad internacional, en particular a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los Gobiernos de Colombia y Brasil, a garantizar la protección de la dirigente opositora.

“Adquiere gravedad dicha amenaza, pues también es cierto que se hace repetitiva en la región la apelación al asesinato de los líderes políticos más importantes, cuyos mensajes hablan del rescate de las libertades y del castigo de quienes usan a la política para coludir con la criminalidad organizada, en particular la del narcotráfico”, señala la declaración.

En ese sentido, mencionaron los asesinatos del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, el periodista y político ecuatoriano Fernando Villavicencio y el oficial venezolano Ronald Ojeda, disidente político refugiado en Chile.

Apoyos internacionales

La declaración fue suscrita por expresidentes como Mauricio Macri (Argentina), Carlos Mesa y Jorge Quiroga (Bolivia), Eduardo Frei (Chile), Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia), así como Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), entre otros líderes de la región.

