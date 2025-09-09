El Gobierno impulsa una reforma que amplía los espacios libres de humo y limita el uso de cigarrillos electrónicos

Madrid, (EFE). El Gobierno español anunció una profunda reforma antitabaco que equiparará los cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohibirá fumar y vapear en espacios como terrazas de hostelería, piscinas, marquesinas y campus universitarios.

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al anteproyecto de ley, que deberá iniciar su trámite parlamentario. Para aprobarlo, el Ejecutivo, en minoría, tendrá que recabar apoyos en el Congreso.

La normativa también prohibirá fumar a menos de 15 metros de centros educativos, sanitarios, culturales, deportivos y parques infantiles. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que el proyecto supone “un paso importante en la lucha contra el tabaquismo”, priorizando la salud pública frente a los intereses comerciales.

Cinco claves de la nueva ley

Ampliación de espacios libres de humo , incluyendo vapeadores y otros productos.

, incluyendo vapeadores y otros productos. Límites a la publicidad del tabaco y derivados.

del tabaco y derivados. Prohibición de dispositivos electrónicos de un solo uso .

. Puesta en marcha del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo .

. Programas de prevención y cesación del tabaquismo desde la atención primaria.

Según la ministra, en España mueren cada día 140 personas por consumo de tabaco, lo que equivale a unas 50.000 muertes anuales. García defendió que la reforma volverá a colocar al país “a la vanguardia en la lucha contra el tabaquismo” en un contexto de nuevos hábitos de consumo.

