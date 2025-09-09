El comediante santiaguero debutará en solitario el 20 de septiembre en el Pabellón del Deporte Dominicano

La cita será el viernes 20 de septiembre a las 7:30 p.m. en el auditorio del Pabellón del Deporte Dominicano, donde El Pió conectará con el público a través de ocurrencias, ironías cotidianas, improvisación e interacción directa con los asistentes.

“Vivimos con prisa, pero hay que parar para reírse. Este show es ese respiro necesario”, expresó El Pió.

El evento cuenta con la producción de The Comedy Ring. Su productor y manager, Randy Holguín, aseguró que “‘Contra el Tiempo’ es más que un show de humor; es un recorrido acelerado por situaciones que todos vivimos, desde el corre-corre de la vida adulta hasta los momentos más absurdos que nos regala el día a día”.

Las boletas ya están disponibles en www.ticketmax.com.do.

