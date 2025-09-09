La revuelta dejó 19 muertos y más de 300 heridos en la jornada más sangrienta de la democracia reciente

Katmandú, (EFE). El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, presentó este martes su dimisión tras un levantamiento juvenil de 24 horas que provocó el colapso de su Gobierno y dejó al menos 19 muertos y más de 347 heridos en la represión más sangrienta de la historia democrática reciente del país.

La renuncia de Oli no logró calmar las protestas, que continuaron en las calles de la capital incluso después del anuncio. La chispa fue la prohibición de 26 plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, YouTube y X, acusadas de incumplir una nueva ley local. Para miles de jóvenes, la medida representó un ataque a la libertad de expresión, la comunicación y los pequeños negocios digitales.

Represión y violencia

Las protestas comenzaron el lunes con miles de manifestantes en Katmandú. La respuesta de las fuerzas de seguridad escaló de cañones de agua y gases lacrimógenos al uso de munición real, lo que dejó decenas de víctimas. Hospitales locales confirmaron al menos 19 muertos en una sola jornada, superando las cifras de los movimientos democráticos de 1990 y 2006.

Aunque el Gobierno revocó la prohibición de las redes sociales, la violencia continuó. Multitudes incendiaron la residencia privada de Oli y atacaron viviendas de ministros y opositores. El aeropuerto de Katmandú suspendió vuelos nacionales e internacionales por razones de seguridad, según confirmó su gerente, Hansa Raj Pandey.

Crisis política

La crisis se agravó con la dimisión de los ministros de Interior, Agricultura y Sanidad, además de la salida de 21 diputados del Partido Rastriya Swatantra de la coalición oficialista. Paralelamente, la oposición exigió la salida inmediata de Oli, al que calificó como “moralmente responsable” de las muertes.

La ONU y Amnistía Internacional condenaron la represión y exigieron una investigación independiente sobre los hechos. La renuncia pone fin al cuarto mandato de Oli, un veterano político que pasó 14 años en prisión durante la lucha contra la monarquía y que se mantuvo en el poder gracias a su estilo confrontativo y capacidad de sobrevivir a crisis parlamentarias, hasta ser derrotado por la presión de las calles.

