Fondos buscan reforzar salud y subsidios en el Sistema Dominicano de Seguridad Social

SD. El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la transferencia de RD$12,500 millones de excedentes del Seguro de Riesgos Laborales (SRL), con el objetivo de fortalecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en un momento de alta presión pública.

Distribución de los fondos

La resolución No. 619 del 28 de agosto establece que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) debe distribuir el dinero de la siguiente manera:

RD$6,000 millones a la ARS Senasa, para garantizar la cobertura de salud de los afiliados.

a la ARS Senasa, para garantizar la cobertura de salud de los afiliados. RD$5,000 millones al fondo de la Cuenta de Cuidado de Salud del Régimen Contributivo.

al fondo de la Cuenta de Cuidado de Salud del Régimen Contributivo. RD$1,500 millones para subsidios por enfermedad común, maternidad y lactancia.

Contexto de la decisión

La medida se produce mientras el Seguro Nacional de Salud (Senasa) enfrenta denuncias de corrupción y quejas de afiliados por las deficiencias en los servicios. La asignación de fondos busca dar un respiro al sistema y responder a la creciente presión social.

Respaldo técnico

El documento, firmado por la subgerente general del CNSS, Marilyn Rodríguez Castillo, indica que la aprobación se basó en el informe técnico-actuarial presentado por la Sisalril, que confirmó la factibilidad del uso de los excedentes.

Impacto esperado

Con esta transferencia, el CNSS espera reforzar la cobertura de salud, garantizar subsidios básicos y mejorar la atención a más de millones de dominicanos que dependen directamente del sistema. La medida será clave para restaurar la confianza en medio de las críticas actuales.

Lectura rápida: RD$12,500 millones del SRL se destinan a salud y subsidios. El Senasa recibe la mayor parte, en medio de críticas por corrupción y servicios deficientes.

