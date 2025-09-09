La plataforma refuerza su compromiso con estancias seguras en alojamientos cercanos a piscinas y playas

Santo Domingo. Cada vez más viajeros buscan alojamientos en Airbnb cerca del agua. Para responder a esta creciente demanda, la plataforma ha lanzado una nueva función que ofrece a los huéspedes consejos de seguridad en el agua desarrollados por expertos en prevención de riesgos.

La herramienta aparece en la aplicación tras confirmar la reserva de una propiedad con piscina o próxima al mar. El sistema muestra recomendaciones y preguntas sugeridas que los huéspedes pueden hacer a su anfitrión sobre las medidas de seguridad acuática del alojamiento.

Recomendaciones clave

No nades solo, especialmente en aguas desconocidas.

Familiarízate con la profundidad, accesos, equipos de rescate y señales de seguridad.

Conoce los procedimientos y contactos de emergencia.

Evita el consumo de alcohol o drogas en el agua o al supervisar a otras personas.

Estos consejos se elaboraron junto a Safe Kids Worldwide, miembro de la Coalición Asesora de Confianza y Seguridad de Airbnb, con el objetivo de ayudar a prevenir incidentes y garantizar que los huéspedes disfruten de una experiencia segura.

Declaraciones

“Aunque los incidentes son poco frecuentes, queremos que los huéspedes se sientan seguros y preparados”, afirmó Tara Bunch, directora global de operaciones de Airbnb.

Por su parte, Torine Creppy, presidenta de Safe Kids Worldwide, subrayó: “Los ahogamientos pueden ocurrir en segundos, pero son totalmente evitables. Planificar la seguridad antes de viajar es clave para proteger a los niños y a toda la familia”.

