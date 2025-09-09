El Ministerio Público indaga un esquema de corrupción en la ARS estatal denunciado en un programa de televisión

Santo Domingo, . El presidente Luis Abinader reveló este lunes que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público ante presuntas irregularidades detectadas en su gestión.

Durante su rueda de prensa semanal, el mandatario explicó que la investigación se puso en marcha en noviembre pasado, tras una solicitud directa del Gobierno al Ministerio Público, y que en ella también participan la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.

Denuncias de corrupción

El anuncio se produce luego de una investigación difundida en el programa de televisión Reporte Especial con Julissa Céspedes, que denunció un esquema de corrupción en el Senasa. El reportaje apuntó a funcionarios, exempleados, médicos y familiares que habrían sustraído decenas de millones de pesos mediante sobornos para la autorización de servicios y reclamaciones médicas fraudulentas.

Desde la llegada de Abinader al poder, el Senasa estuvo bajo la dirección de Santiago Hazim, quien fue sustituido el mes pasado por Edward Rafael Guzmán Padilla.

Más en El Periódico

Sigue las investigaciones sobre corrupción y gestión pública en www.elperiodico.com.do.