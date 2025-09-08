El canciller Gideon Saar acusa a España de “antisemitismo institucionalizado” y anuncia una política de no contacto con las ministras españolas.

Jerusalén.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país de la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como respuesta a las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez contra Israel.

“Díaz, líder del partido extremista Sumar, se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo arrastra a implementar su visión antiisraelí y antisemita”, afirmó Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un “antisemitismo institucionalizado”.

Medida de represalia

El canciller israelí precisó que la decisión incluye una política de no contacto con las dos ministras, a quienes acusó de impulsar un boicot contra productos israelíes y de calificar al país como “Estado genocida”.

Sobre Rego, Saar señaló que pidió a la Unión Europea romper todos los vínculos con Israel e imponer sanciones a todos los niveles, además de apoyar “manifestaciones violentas” contra el equipo israelí en la Vuelta Ciclista Internacional.

El ministro aseguró que la decisión fue tomada “con el consentimiento del primer ministro Benjamín Netanyahu” y advirtió que “se adoptarán más medidas en los próximos días”.

España endurece su postura

El anuncio de Israel se produjo horas después de que Sánchez anunciara nuevas sanciones contra el Gobierno israelí por la ofensiva en Gaza, calificándola de genocidio.

Las medidas incluyen:

Consolidar jurídicamente el embargo de armas .

. Prohibir la entrada en España de personas implicadas en el genocidio.

de personas implicadas en el genocidio. Denegar el acceso al espacio aéreo español a aeronaves que transporten material de defensa para Israel.

a aeronaves que transporten material de defensa para Israel. Impedir el tránsito por puertos españoles de barcos que suministren combustibles a las Fuerzas Armadas israelíes.

de barcos que suministren combustibles a las Fuerzas Armadas israelíes. Prohibir la importación de productos de los asentamientos ilegales en Cisjordania y Gaza.

Contexto internacional

Relatores de la ONU, organizaciones internacionales y un número creciente de países han calificado como genocidio la campaña militar israelí en la Franja de Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Según datos recientes, más de 63,000 personas han muerto, entre ellas 18,000 niños.