26.3 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 8, 2025
InicioNoticiasProtestas en Nepal: jóvenes se enfrentan a la policía y seis personas...
Noticias

Protestas en Nepal: jóvenes se enfrentan a la policía y seis personas pierden la vida

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

 

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Katmandú dejaron varias víctimas tras protestas contra la corrupción y el veto de redes sociales.

Katmandú,  (EFE).- Al menos seis personas murieron este lunes en Katmandú, capital de Nepal, durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las protestas fueron encabezadas por miles de jóvenes de la Generación Z, quienes exigían el fin de la corrupción y la eliminación del veto a redes sociales en el país.

Según informaron responsables hospitalarios al diario The Kathmandu Post, una de las víctimas falleció en el Hospital Civil de Baneshwar durante la mañana. Las otras cinco murieron posteriormente en el mismo centro médico y en el National Trauma Centre, donde eran atendidas por heridas de bala en la cabeza y el pecho.

La violencia se desató cuando las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes, quienes reclamaban mayor transparencia en el gobierno y el levantamiento de restricciones a plataformas digitales.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Tensión al máximo: Israel veta a ministras españolas por medidas contra Gaza

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Tensión al máximo: Israel veta a ministras españolas por medidas contra Gaza

Noticias 0
El canciller Gideon Saar acusa a España de “antisemitismo...

China entrega 40 millones de dólares a República Dominicana para proyectos y emergencias

Noticias 0
El acuerdo incluye financiamiento no reembolsable para proyectos de...

“Los algoritmos premian la basura informativa”: David Hidalgo alerta sobre el futuro del periodismo

Noticias 0
El periodista peruano, director de Ojo Público, advierte que...

¿Qué pasó esta semana?

Autoridades buscan a hombre acusado de asesinar a su pareja en Santo Domingo Este

Noticias 0
 La víctima, una joven haitiana de 22 años, falleció...

El cacao, protagonista del primer Latino Gastronomic en Puebla

Sociales 0
Productores y chefs de América Latina destacan al fruto...

Más de 115,000 haitianos indocumentados han salido voluntariamente de República Dominicana en 2025

Noticias 0
 Migración reporta que, además, más de 250,000 personas fueron...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group