Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Katmandú dejaron varias víctimas tras protestas contra la corrupción y el veto de redes sociales.

Katmandú, (EFE).- Al menos seis personas murieron este lunes en Katmandú, capital de Nepal, durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las protestas fueron encabezadas por miles de jóvenes de la Generación Z, quienes exigían el fin de la corrupción y la eliminación del veto a redes sociales en el país.

Según informaron responsables hospitalarios al diario The Kathmandu Post, una de las víctimas falleció en el Hospital Civil de Baneshwar durante la mañana. Las otras cinco murieron posteriormente en el mismo centro médico y en el National Trauma Centre, donde eran atendidas por heridas de bala en la cabeza y el pecho.

La violencia se desató cuando las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes, quienes reclamaban mayor transparencia en el gobierno y el levantamiento de restricciones a plataformas digitales.