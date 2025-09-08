Decenas de comercios clausurados de forma preventiva hasta regularizar permisos

Santo Domingo. El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) encendió las alarmas en el Gran Santo Domingo tras ordenar la clausura temporal de reconocidas plazas comerciales y naves industriales que operaban sin licencias de construcción ni certificación final de inspección.

La medida, que afecta espacios como Suplax, Plaza Hope, Central Depot, Central Point, Ming Sheng, Nine Mall (Me Home), La Rocca, Dulce Hogar, Shopping Center New World, STD Mall y Yo Me, busca proteger la seguridad de miles de ciudadanos que diariamente visitan estos lugares.

🔎 ¿Por qué cerraron?

El MIVED actuó amparado en el principio de autotutela administrativa, que permite a la Administración tomar acciones inmediatas ante riesgos inminentes. Operar sin licencias ni inspección final no solo es una violación de la ley, sino que pone en peligro la vida de empleados y clientes.

⚖️ Base legal

Ley 687-82 y los Reglamentos R-004 y R-021 : exigen licencia de construcción e inspección final.

Ley 160-21 (art. 31): otorga al MIVED la autoridad de supervisar, regular y sancionar la actividad constructiva en el país.

⏩ Lo que sigue

Las clausuras son preventivas y temporales. Los propietarios deberán regularizar su situación presentando los expedientes técnicos y solicitando las inspecciones correspondientes. Hasta tanto, las puertas de estos establecimientos permanecerán cerradas.

No es un cierre definitivo, pero sí un fuerte llamado de atención que pone en evidencia los riesgos de abrir negocios sin cumplir los requisitos legales