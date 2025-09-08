Migración reporta que, además, más de 250,000 personas fueron deportadas en lo que va de año; organismos internacionales critican las medidas.

Santo Domingo,.- Un total de 115,461 haitianos indocumentados ha abandonado “por voluntad propia” la República Dominicana y retornado a su país en lo que va de año, según estadísticas ofrecidas este domingo por la Dirección General de Migración (DGM).

La entidad precisó en un comunicado que estas salidas “son consideradas el producto de las medidas para interdictar y deportar a extranjeros indocumentados, dispuestas por el Gobierno y aplicadas firmemente por la DGM”. Asimismo, aseguró que los retornos se realizan “en un marco de respeto a los derechos humanos”.

Más de 20,000 salidas en agosto

De acuerdo con los datos oficiales, solo en agosto abandonaron el país 20,586 haitianos bajo esta modalidad de salida voluntaria.

La DGM afirmó que ha otorgado “facilidades, respeto y garantías” para que dichos retornos se realicen de manera segura, fomentando “una migración más ordenada y humana, que contribuya a la seguridad ciudadana, proteja a los entes sociales y combata el tráfico de personas”.

Política gubernamental

En abril pasado, el presidente Luis Abinader instó a los miles de haitianos indocumentados que residen en el país a “marcharse voluntariamente” o, de lo contrario, serían “buscados y repatriados”.

De hecho, cifras publicadas el pasado lunes indican que 250,741 haitianos en condición migratoria irregular fueron deportados entre enero y agosto de este año.

Críticas internacionales

La política de repatriación ha generado cuestionamientos de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que advierte sobre el aumento de casos de personas vulnerables —entre ellas mujeres embarazadas, madres lactantes y niños— devueltos a un Haití sumido en una grave crisis de seguridad y precariedad.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) sostiene que las políticas migratorias dominicanas están arraigadas en el racismo, producto del perfilamiento racial y de la negación de servicios básicos como la salud, condicionados al estatus migratorio. AI también acusa al Estado dominicano de haber despojado arbitrariamente de la nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, colocándolos en situación de apatridia.