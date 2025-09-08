El periodista peruano, director de Ojo Público, advierte que la desinformación masiva es uno de los mayores desafíos para el periodismo y la democracia en la actualidad.

Santo Domingo.– En un escenario marcado por la desinformación, las redes sociales y el auge de la inteligencia artificial (IA), el periodista peruano David Hidalgo alertó sobre los riesgos que enfrenta el periodismo en la era digital.

En entrevista concedida a la periodista Mayra Pérez de Diario Libre, Hidalgo sostuvo que los algoritmos que rigen las plataformas digitales “están diseñados para premiar el contenido de baja calidad”, lo que coloca en desventaja al periodismo responsable y con rigor.

El ecosistema de la desinformación

El director de Ojo Público explicó que la desinformación funciona como un ecosistema estructurado en varios niveles:

Operadores políticos , que difunden versiones interesadas para obtener poder.

, que difunden versiones interesadas para obtener poder. Operadores mediáticos , que replican esos mensajes en medios afines.

, que replican esos mensajes en medios afines. Cuadrillas digitales, conformadas por grupos organizados que amplifican los contenidos en redes sociales, apoyados por influencers y creadores de contenido.

“Vivimos en la economía de los creadores de contenido”, afirmó, señalando que figuras con millones de seguidores dominan la conversación pública sin obligación de verificar la información que difunden.

Inteligencia artificial: entre la amenaza y la oportunidad

Hidalgo advirtió que la IA está siendo utilizada para producir noticias falsas con fines políticos o comerciales. Sin embargo, destacó que también puede aplicarse de manera ética. Puso como ejemplo una iniciativa de Ojo Público, que emplea IA para traducir contenidos verificados a lenguas originarias del Perú, ampliando el acceso a la información de comunidades históricamente marginadas.

Medios tradicionales en crisis

El periodista reconoció que los medios tradicionales enfrentan una crisis económica, tecnológica y de relevancia, provocada en gran parte por la irrupción de las redes sociales. “Los medios no supieron ver que las plataformas digitales les arrebatarían la atención de la gente”, lamentó.

Aun así, Hidalgo no pierde la fe en el oficio:

“Mientras haya periodistas que se atengan a los principios fundacionales, buscar la versión más aproximada a la realidad, con evidencia, habrá esperanza”.

El reto frente al algoritmo

El gran obstáculo, subrayó, es el algoritmo que domina el ecosistema digital. “Privilegia lo morboso y lo escandaloso, haciéndolo viral, mientras invisibiliza la información veraz”, sostuvo.

La respuesta, según Hidalgo, está en evitar ser caja de resonancia de estrategias políticas o versiones sin sustento. Para él, este es el antídoto más eficaz contra la desinformación que amenaza tanto a la democracia como a los derechos ciudadanos.