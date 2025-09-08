El periodista y empresario lanzó oficialmente la señal digital de Ahora TV, canal 3, y Catorce TV, canal 14, cumpliendo con el mandato internacional de la Televisión Terrestre Digital (TTD).

SANTO DOMINGO. – El periodista y empresario de las comunicaciones, Dany Alcántara, exhortó al Gobierno a otorgar incentivos a las estaciones de televisión del país para acelerar la transición hacia la señal digital y garantizar el éxito del apagón analógico que impulsa el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

“Desde aquí hacemos un llamado al Gobierno para que otorgue una especie de incentivo puntual a los propietarios de canales de televisión, de manera que puedan adquirir transmisores y otros equipos que aseguren el éxito del apagón analógico en el menor tiempo posible”, expresó Alcántara.

El también presidente del Grupo ACDmedia consideró que la medida no representaría un sacrificio mayor para las autoridades y, en cambio, permitiría que las estaciones de televisión alcancen rápidamente la señal digital.

Facilidades para la población

Alcántara también recomendó al Estado ampliar la distribución de las “cajitas convertidoras” en los sectores de bajos ingresos y zonas apartadas, con el propósito de garantizar que la población más vulnerable pueda acceder a la televisión digital.

Lanzamiento de la señal digital

El pronunciamiento se produjo durante el acto de lanzamiento de la señal totalmente digital de Ahora TV (canal 3) y Catorce TV (canal 14), realizado en un hotel de la capital.

“Hoy damos un gigantesco paso, no solo para el grupo ACDmedia, sino para la televisión dominicana, al poner en el aire la señal totalmente digital en nuestros dos canales: Ahora TV y Catorce TV”, afirmó Alcántara en presencia de funcionarios, empresarios, políticos y artistas.

Con este paso, Ahora TV y Catorce TV se convierten en pioneros en dar cumplimiento al apagón analógico que, por mandato internacional, deberá implementarse en los próximos meses para la televisión abierta.

Programación diversificada

La señal digital de ambos canales podrá recibirse en todo el territorio nacional, tanto en televisión abierta como por cable, gracias a la instalación de modernos transmisores en las regiones Norte, Sur y Este del país.

Ahora TV, canal 3, centrará su oferta en la información, con tres emisiones de noticias diarias y espacios de análisis y opinión.

Mientras que Catorce TV, canal 14, apostará por una programación variada, con especial apoyo al talento nacional y contenidos internacionales, en alianza con la televisora mexicana TV Azteca.