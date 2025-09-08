26.3 C
Noticias

China entrega 40 millones de dólares a República Dominicana para proyectos y emergencias

Por: Redacción

El acuerdo incluye financiamiento no reembolsable para proyectos de desarrollo y un memorándum que otorga 450 becas a funcionarios públicos dominicanos.

Santo Domingo.- Los gobiernos de República Dominicana y China firmaron un convenio de cooperación económica destinado a financiar proyectos de desarrollo en el país, especialmente para atender emergencias, con un aporte de 40 millones de dólares no reembolsables, informó este domingo la Cancillería dominicana.

De acuerdo con la institución, los fondos serán invertidos en proyectos orientados a la atención de emergencias y respuesta ante desastres, consolidando los lazos de cooperación bilateral.

450 becas para funcionarios públicos

Además, ambos países suscribieron un memorándum de entendimiento para la concesión de 450 becas dirigidas a funcionarios públicos dominicanos, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas en áreas clave como agricultura, construcción, transporte, energías renovables y salud pública.

Este programa, señaló la Cancillería, “permite avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y mejorar los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía, impactando de manera directa en su bienestar y calidad de vida”.

Un paso hacia el desarrollo sostenible

Durante la firma del acuerdo, el canciller Roberto Álvarez destacó que el Convenio de Cooperación Económica y Técnica representa “un paso concreto hacia la implementación de proyectos de desarrollo sostenible e innovación”.

Por su parte, el embajador de China en el país, Chen Luning, valoró el fortalecimiento de los vínculos bilaterales:
“En un escenario internacional complejo, ambos países hemos sabido forjar un camino de apoyo mutuo y cooperación de beneficio compartido”, afirmó.

Relación bilateral en crecimiento

República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con China el 1 de mayo de 2018, tras romper casi ocho décadas de vínculos con Taiwán. Desde entonces, ambos países han estrechado sus lazos en materia de comercio, infraestructura y educación.

 

“Los algoritmos premian la basura informativa”: David Hidalgo alerta sobre el futuro del periodismo

