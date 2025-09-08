26.3 C
Santo Domingo
lunes, septiembre 8, 2025
Autoridades buscan a hombre acusado de asesinar a su pareja en Santo Domingo Este

La víctima, una joven haitiana de 22 años, falleció tras ser atacada con un arma blanca en la vivienda que compartía con el presunto agresor.

Santo Domingo- Las autoridades dominicanas informaron este domingo que persiguen a Henry Rafael Torres Rosario, de 26 años, señalado como el presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental, Anllelina, una joven haitiana de 22 años. El hecho ocurrió la tarde del sábado en el sector San Isidro, municipio Santo Domingo Este.

Agresión en la residencia

Según las investigaciones preliminares, el crimen se registró en la casa donde ambos convivían, ubicada en la calle El Bron. La víctima recibió múltiples heridas de arma blanca, que le provocaron la muerte mientras era atendida en el hospital militar Dr. Ramón de Lara.

Discusión previa al hecho

Los reportes iniciales indican que la pareja sostuvo una fuerte discusión que terminó con la agresión mortal, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

Investigación en curso

El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes, mientras las autoridades mantienen la búsqueda activa del presunto agresor.

