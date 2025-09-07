31.1 C
Noticias

República Dominicana y la República Popular China firman instrumentos de cooperación financiera y formación de funcionarios públicos

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. – Los gobiernos de República Dominicana y de la República Popular China suscribieron un convenio de cooperación económica destinado a financiar proyectos de desarrollo en el país, así como un memorándum de entendimiento orientado a la concesión de becas para la formación de funcionarios públicos dominicanos.

Se trata de un acuerdo de cooperación no reembolsable por 40 millones de dólares, que el Gobierno de la República Popular China otorgará a República Dominicana para ser invertidos en proyectos orientados a la atención de emergencias y la respuesta ante desastres. Asimismo, el segundo instrumento rubricado,contempla que el Gobierno chino otorgará 450 becas para funcionarios públicos dominicanos, destinadas a fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en temas como agricultura, construcción, transporte, energías renovables y salud pública.

El plan de cooperación para el Desarrollo de Recursos Humanos 2025 para capacitar a funcionarios dominicanos en distintas áreas estratégicas, es una iniciativa que permite avanzar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y las mejoras de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía, impactando de manera directa en su bienestar y calidad de vida;  mientras que, el Convenio de Cooperación Económica y Técnica constituye un paso concreto hacia la implementación de proyectos de desarrollo sostenible e innovación”, destacó el ministro Roberto Álvarez.

De su lado, el embajador de la República Popular China en el país, Chen Luning, valoró que “desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas hace más de siete años, China y República Dominicana hemos cultivado un lazo basado en el respeto mutuo, la igualdad y la reciprocidad. En un escenario internacional complejo, ambos países hemos sabido forjar un camino de apoyo mutuo y cooperación de beneficio compartido”.

Ambos acuerdos fueron firmados por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el embajador de la República Popular China en el país, Chen Luning, quienes destacaron la importancia de estos acuerdos que buscan estrechar las relaciones de amistad y la cooperación entre ambas naciones.

