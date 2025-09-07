SANTO DOMINGO.- La XVI Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial está lista para subir a escena este sábado 13 de septiembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Dentro de esta edición, la bailarina española Patricia Donn, gracias a un acuerdo con la prestigiosa casa de moda de Oscar de la Renta, bailará dos piezas de flamenco con trajes de la reconocida casa de moda.

Cabe destacar que la Gala Benéfica Estrellas de la Danza Mundial, reunirá en un mismo escenario a un elenco destacado de primeros bailarines internacionales de Estados Unidos, España, Italia, Estonia, Cuba y República Dominicana quienes expondrán géneros diferentes de la danza como son el clásico, flamenco y contemporáneo. Con piezas del repertorio tradicional, así como nuevas coreografías montadas especialmente para esta XVI edición de la Gala.

Bajo la producción de la reconocida gestora cultural Monika Despradel, esta impresionante puesta en escena tiene como propósito transformar el arte en acción solidaria, recaudando fondos esenciales para continuar impactando positivamente la vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral.

La institución beneficiaria de los fondos es la Fundación Nido para Ángeles, una organización comprometida con mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes con parálisis cerebral en República Dominicana.

La decimosexta Gala de Estrellas cuenta este año con la dirección artística de Paul Seaquist, con los bailarines Patricia Donn, en flamenco; Elisabetta Formento de la Compañía Nacional de Danza de España, Cristiano Principato de Estonia National Ballet, Emma Topolova y Patrick Yocum del Boston Ballet, Dawn Atkins y Stanislav Olshanskyi del Miami City Ballet, Lorena García y Yonger Castellanos de Otro Lado Dance Company; y de la República Dominicana estarán las primeras figuras del Ballet Nacional Dominicano dirigido por Pablo Pérez.

Las boletas para esta única presentación están disponibles en la boletería del Teatro Nacional, y su plataforma digital boletería. com.do.

Sobre la Fundación Nido Para Ángeles

La Fundación Nido para Ángeles desde el 2007 trabaja con el fin de mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes con Parálisis Cerebral y sus familias. Así como sensibilizar y educar a la población desde una perspectiva de inclusión y garantía de derechos. Creemos en el respeto a las capacidades diferentes de las personas, promovemos que la inclusión es la parte esencial para eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación social.

Creemos en una sociedad inclusiva, la que valoriza la diversidad humana y fortalece la aceptación de las diferencias individuales. Es dentro de ella que aprendemos a convivir, contribuir y construir juntos un mundo de oportunidades reales (no obligatoriamente iguales) pero si para todos y todas.