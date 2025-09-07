31.1 C
Noticias

El Ministerio de Trabajo paraliza 15 obras de construcción en la capital por inseguridad

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo informó este domingo de la paralización de 15 obras de construcción en el Distrito Nacional por presentar falta de seguridad y salud, que ponían en peligro la integridad física de los trabajadores.

Como resultado de las jornadas de inspección, fueron levantadas 380 actas, de las cuales 304 son de apercibimiento o advertencia sobre incumplimiento y 76 de infracciones, tales como falta de comité mixto de seguridad y salud, señalización, provisión de equipos de protección personal; botiquines de primeros auxilios y extintores, según un comunicado de la cartera de Trabajo.

Mientras que, en materia de violación al Código de Trabajo, están la falta de planilla de personal fijo y tenerla visible; presentación de la planilla de personal móvil u ocasional, nacionalización del trabajo, pago del salario mínimo de ley, no pago de vacaciones, salario extraordinario y la falta de libro de visitas.

Estos operativos, realizados en 41 empresas, “responden al compromiso del Ministerio de Trabajo de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores del sector construcción”, precisó el comunicado.

De hecho, durante la inspección a una de las torres, un trabajador se cayó, sin lesiones de gravedad, por no contar con los herramientas de seguridad, agregó la información.

A través del comunicado, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, sostuvo que los trabajadores de la construcción y el entorno donde son edificadas las torres, tienen que contar con seguridad, y la forma de hacerlo es utilizando los equipos necesarios para prevenir cualquier tipo de accidente.

Olivares señaló, además, que las inspecciones tienen el propósito de concientizar y conducir a los constructores a cumplir estrictamente con las normas que rigen la seguridad y la salud en las construcciones, así como los derechos de los trabajadores.

Redacción
Redacción

