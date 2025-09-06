Reflexión Letal

Por Luis Medrano

El talento, cuando queda atrapado entre la fama, el afán de éxito de un artista sin madurez y el alto riesgo de los inversionistas, corre serio peligro de naufragar si la familia, los amigos, las parejas e incluso los vecinos asumen roles que no les corresponden. Opinan, incitan y desorientan hasta hacer fracasar buenos proyectos. Reiteran al artista que es “el más mejor”, el protagonista, el líder absoluto; le susurran “no necesitas a nadie”. Hablan mucho, pero lo están engañando. Esa es una parte sustantiva de la presión que recibe cualquier joven que anhela verse en las redes, en la televisión, escucharse en la radio y aparecer en la prensa como superestrella con millares —o millones— de seguidores.

De ese entorno brotan euforia, ego y orgullo; y el artista termina creyéndose la película completa.

Formulo esta Reflexión Letal porque, a lo largo de mis años, he vivido y visto de todo. En los últimos tiempos respaldé y posicioné la música urbana cuando ninguna marca quería asociarse con ese movimiento: le huían y la rechazaban. Hoy, una amplia mayoría de esos jóvenes está sólidamente establecida; muchos se enriquecieron y confirmaron ser inteligentes, astutos, hábiles y disciplinados.

Sin embargo, me sorprendió el caso de Ángel Dior, un diamante de la música urbana, quien —según informaciones que me han comunicado— se dejó influenciar y manipular. Quienes edificaron su carrera habrían abandonado el proyecto porque el entorno familiar pretendía administrarlo todo. La empresa que lo condujo al éxito se retiró y dejó el proyecto en manos del artista y su círculo. Los resultados son visibles: desapareció de la escena y —siempre de acuerdo con esas versiones— quedó prácticamente fuera del negocio.

Es lamentable. Es muy joven, carismático, con buena energía y una puesta en escena impactante; su generación lo estaba respaldando. Así transitan muchos talentos: hundidos por la presión y por decisiones desacertadas de su propio círculo.

Ojalá pueda reflexionar y regresar con fuerza, porque su talento merece un equipo a la altura, reglas claras y una gestión profesional que lo proteja de los cantos de sirena.

5 reglas de oro para que el talento no naufrague

Gobernanza clara: rol de familia, mánager, disquera y promotores por contrato. Datos sobre gritos: decisiones con métricas (ventas, streaming, taquilla), no con halagos. Madurez financiera: presupuesto, impuestos y caja antes de lujos. Equipo, no corillo: profesionales con experiencia, no “opinólogos” de pasillo. Plan y paciencia: carrera > momento viral. El hype no sustituye la estrategia.

Firmo esto desde el respeto al artista y a su público: el talento es un don; la gestión, una responsabilidad.