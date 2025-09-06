Francisco Alberto Cedeño Amparo será entregado a EE.UU. tras decisión de la SCJ; fue condenado por homicidio y tentativa de asesinato en 2008.

SANTO DOMINGO.— La Suprema Corte de Justicia (SCJ) autorizó la extradición a Estados Unidos de Francisco Alberto Cedeño Amparo, dominicano condenado a 114 años de prisión por homicidio y tentativa de asesinato en Puerto Rico, tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público en representación del gobierno estadounidense.

Cedeño Amparo había sido sentenciado por la muerte de un hombre y la tentativa de asesinato contra una mujer en un hecho ocurrido el 12 de diciembre de 2008 en San Juan. El procesado se fugó cuando era trasladado a la Corte de Primera Instancia de esa ciudad el día de la lectura de la sentencia.

En 2016, tras escapar hacia República Dominicana, fue arrestado luego de que las autoridades puertorriqueñas emitieran una alerta. El expediente también señala que en una ocasión anterior se había fugado tras imponérsele una fianza de 1.5 millones de dólares.

El Ministerio Público estuvo representado en el proceso de extradición por el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, titular de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, junto a la fiscal Elvira Rodríguez.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de la SCJ, integrada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (presidente), Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, quienes establecieron que la solicitud cumplía con los requisitos de la normativa nacional y los tratados internacionales suscritos por República Dominicana.

La SCJ dispuso que la Procuraduría General de la República tramite la ejecución de la decisión y la remita a la autoridad administrativa correspondiente para la emisión del decreto presidencial que oficializará la entrega.

Mientras tanto, contra el procesado se mantiene la medida de prisión preventiva hasta que se materialice la extradición.

El Ministerio Público resaltó que este proceso se enmarca en el tratado de extradición vigente y en los esfuerzos de cooperación internacional contra la delincuencia y el crimen transnacional.