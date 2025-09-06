26.2 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 6, 2025
Se quedan sin "pitos": DGCP congela licitación de la Digesett

Por: Redacción

El proceso, dirigido a MIPYMES de mujeres, quedó detenido por incumplir el Decreto 416-23 y la Ley 340-06; Contrataciones Públicas alega rigor y transparencia.

Santo Domingo, 5 de septiembre. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el procedimiento de compra de “pitos con su porta pitos” impulsado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), al detectar la ausencia de estudios previos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), un requisito obligatorio según el Decreto 416-23, de aplicación de la Ley 340-06.

La DGCP recordó que los estudios previos son la base técnica y económica de cualquier proceso de compra: permiten definir la necesidad real, estimar el valor de mercado y planificar tiempos de disponibilidad del bien o servicio. Sin ese insumo, el procedimiento no debe ser convocado.

El proceso estaba dirigido exclusivamente a MIPYMES de mujeres, en línea con las políticas de inclusión de proveedores en el Estado. No obstante, Contrataciones Públicas subrayó que la inclusión y la competencia deben ir de la mano con el cumplimiento normativo.

La entidad afirmó que la medida reafirma su compromiso con la excelencia, la integridad y la transparencia en las compras públicas. La licitación permanecerá suspendida hasta que la entidad contratante subsané las omisiones y publique los estudios previos que exige la normativa.

