Rucker Park es designado itio Conmemorativo Nacional: Adriano Espaillat encabeza ceremonia en Harlem

Por: Redacción

Fecha:

Desayuno de Leyendas, dedicación oficial y juegos de exhibición reunirán al Servicio de Parques Nacionales, líderes locales y leyendas del baloncesto en la 155 y 8ª Ave., en Nueva York.

NEW YORK, NY.—Este domingo 7 de septiembre, a la 1:00 p. m. (EDT), el congresista Adriano Espaillat y la Cámara de Comercio del Gran Harlem liderarán en Rucker Park la celebración por su designación federal como Sitio Conmemorativo Nacional, un hito que reconoce el valor histórico, deportivo y comunitario de la emblemática cancha de Harlem.

La jornada iniciará con un Desayuno de Leyendas en el Hotel Harlem Renaissance New York, en honor a la familia Rucker, la familia Marius y Sandman Simms. Luego, en la calle 155 y 8.ª Ave., se realizará la dedicación del sitio y dos juegos de exhibición: New York All-Stars vs. Boston All-Stars (jugadoras de escuela secundaria) y New York All-Stars vs. Philly All-Stars (jugadores de escuela secundaria).

“Fue un honor introducir la pieza legislativa que reconoce el tremendo impacto de la comunidad de Harlem, consagrando el legado de Holcombe Rucker como uno de los sitios conmemorativos nacionales de Estados Unidos”, afirmó Espaillat (D-NY-13), quien agradeció el respaldo bipartidista y el apoyo de la Cámara de Comercio del Gran Harlem.

Para Voza Rivers, cofundador de HARLEM WEEK, Rucker Park “no es solo una cancha; es una meca deportiva y cultural de alcance global” por donde han pasado figuras como Julius “Dr. J” Erving, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Nate “Tiny” Archibald, Bill Bradley, Wilt Chamberlain, Dave Cowens, Billy Cunningham, Earl “The Pearl” Monroe y Nancy Lieberman, entre otras.

El acto contará con la participación del Servicio de Parques Nacionales, funcionarios electos, líderes comunitarios y los homenajeados de Rucker Park, reforzando el compromiso de Harlem con la preservación de su legado y la promoción del deporte como instrumento de cohesión social.

Quiénes: Congresista Adriano Espaillat; Servicio de Parques Nacionales; funcionarios electos; homenajeados y líderes comunitarios
Qué: Dedicación del Parque Holcombe Rucker como Sitio Conmemorativo Nacional y juegos de exhibición
Cuándo: Domingo 7 de septiembre, 1:00 p. m. (EDT)
Dónde: Parque Holcombe Rucker, 280 W 155th St, New York, NY 10039

