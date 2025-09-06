26.2 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 6, 2025
RTVD lamenta fallecimiento de María Cristina Camilo, pionera de la TV dominicana, a los 107 años

Redacción

La primera mujer en salir al aire en 1952 condujo “Abuelos 911” en el Canal 4; velatorio este sábado 6 de septiembre en la Funeraria Blandino (12:00 m.)

 

SANTO DOMINGO. Radio Televisión Dominicana (RTVD) lamentó este viernes el fallecimiento de María Cristina Camilo, considerada “hija inmortal” y memoria viva del canal estatal, donde se formó como locutora y se convirtió en referente de la comunicación en el país.

María Cristina Camilo es una grandiosa mujer, orgullo dominicano, artista, madre y maestra de varias generaciones de dominicanos que se enamoraron de la comunicación gracias a ella”, expresó el director general de RTVD, Iván Ruiz.

Camilo murió este viernes en su hogar, a los 107 años, tras una larga y fructífera trayectoria siempre ligada al Canal 4, desde donde condujo su último espacio, “Abuelos 911, emergencia de amor”, transmitido los domingos.

La legendaria comunicadora fue la primera mujer dominicana en aparecer en pantalla cuando, el 1 de agosto de 1952, se inauguró La Voz Dominicana (hoy RTVD) con el programa “Romance Campesino”, junto a los personajes Felipa y Macario.

En agosto de 2022, RTVD le rindió un reconocimiento especial por el 70 aniversario del canal, acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader.

Homenaje a María Cristina Camilo en la feria de la televisión Imaginativa.

Iván Ruiz recordó que la visitó en 2021: “Lo que vivimos allí fue una experiencia que no sabría cómo describir. Hasta siempre, queridísima Maíta. ¡Serás Soberana por siempre!”.

El cuerpo de María Cristina Camilo será velado este sábado 6 de septiembre en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, a partir de las 12:00 del mediodía.

Muere María Cristina Camilo, la voz pionera de la radio y la televisión dominicana
CNEPR lamenta fallecimiento de María Cristina Camilo, pionera de la locución dominicana

