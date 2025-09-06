26.2 C
Noticias

RD acoge el III Encuentro Latinoamericano de Prevención de Abusos: CELAM impulsa la “Cultura del Cuidado”

Por: Redacción

Fecha:

53 delegados de 16 países se reunieron en Santo Domingo (2–4 de septiembre) para compartir buenas prácticas y fortalecer la escucha, la transparencia y los entornos seguros en la Iglesia.

 

Santo Domingo. La República Dominicana fue sede del III Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Responsables de Prevención de Abusos, convocado por el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), con la participación de 53 representantes —obispos, sacerdotes, religiosas, laicos y laicas— de 16 países de la región, del 2 al 4 de septiembre.

Durante la cita se compartieron experiencias y reflexiones sobre la prevención de abusos en la Iglesia desde un enfoque sinodal, abordando dimensiones pastorales, jurídicas y psicológicas con el objetivo de fortalecer la “Cultura del Cuidado” en los espacios eclesiales.

En la Eucaristía inaugural, mons. Héctor Rafael Rodríguez, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) y arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, llamó a no ser una “Iglesia adormecida ni indiferente”, sino una que “escucha, se examina, reconoce errores y asume con humildad la tarea de cuidar”. Exhortó a confrontar todo aquello que amenace la vida e integridad de los pequeños y vulnerables y a no tolerar el abuso ni el encubrimiento.

Por su parte, mons. Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar de Cusco (Perú) y secretario general del CELAM, explicó que el encuentro buscó consolidar la Red Latinoamericana y Caribeña de la Cultura del Cuidado, promover documentos guía, campañas de información y nuevas instancias formativas.

La escucha como herramienta clave

El presidente de la Comisión Nacional de Pastoral para la Cultura del Cuidado de la CED, mons. José Amable Durán Tineo (obispo auxiliar de Santo Domingo), subrayó la escucha como “instrumento de sanación y liberación” que restaura la dignidad y favorece la paz en los ámbitos donde la Iglesia acompaña a menores y personas vulnerables.

Ana María Celis Brunet, del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de Chile, señaló que escuchar las experiencias de las conferencias episcopales ayuda a comprender mejor el abuso y sus consecuencias, e insistió en el deber de transparencia y rendición de cuentas. A su vez, Ángela López, secretaria ejecutiva de la Pastoral del Cuidado de la CED, abordó la escucha desde una perspectiva psicológica, sinodal y práctica, inspirada en el testimonio de Jesús.

Sobre la Red de la Cultura del Cuidado

La Red Latinoamericana y Caribeña para la Cultura del Cuidado, integrada por obispos y delegados de oficinas, comisiones y consejos de las Conferencias Episcopales y otros organismos eclesiales, se formó en Chile (2023) y celebró su segundo encuentro en Colombia (2024). Comparte saberes y coordina acciones para proteger la dignidad e integridad de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, promoviendo ambientes seguros, transparentes y confiables en toda la Iglesia.

