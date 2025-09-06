Ciudad del Vaticano/Santo Domingo. Este domingo 7 de septiembre, la Plaza de San Pedro será escenario de una canonización con sello joven: Carlo Acutis (1991–2006) subirá a los altares junto a Pier Giorgio Frassati en la primera ceremonia de santidad del pontificado de León XIV. Para millones de fieles —en especial los más jóvenes— el apellido Acutis ya es sinónimo de fe vivida en el lenguaje de su tiempo.

Nació en Londres y creció en Milán

Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991, en el marco del trabajo de su familia en el Reino Unido. Poco después se trasladó a Milán (Italia), ciudad en la que creció, estudió y forjó las amistades y hábitos que marcaron su breve vida: Misa y adoración eucarística diarias, Rosario, deporte, amor por los animales y una curiosidad desbordante por la informática.

Fe y tecnología: la web al servicio del Evangelio

Autodidacta frente al computador desde niño, Acutis aprendió a programar y a diseñar páginas en internet. Ese talento lo convirtió en un evangelizador digital: creó y difundió una gran exposición de milagros eucarísticos en varios idiomas, pensada para navegar en la web y recorrer parroquias y escuelas. Su estilo directo y cercano le ganó el apodo de “el santo de Internet” y conectó con miles de adolescentes que veían en él un referente “posible”.

Entre sus frases más recordadas están “La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo” y su llamado a vivir con identidad propia: “Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias”.

Caridad cotidiana y vida sencilla

Lejos de cualquier aureola idealizada, Carlo fue un chico de secundaria que hacía lo ordinario con intensidad: ayudaba a personas sin hogar, defendía a compañeros acosados y ofrecía su tiempo a quienes lo necesitaban. Su espiritualidad, centrada en Jesús Eucaristía, se traducía en gestos concretos y discretos de servicio.

Enfermedad, muerte y sepultura

A principios de octubre de 2006 se le diagnosticó una leucemia fulminante. Carlo afrontó la enfermedad con serenidad y ofreció su sufrimiento “por la Iglesia”. Falleció el 12 de octubre de 2006, con 15 años, en el Hospital San Gerardo de Monza. A su deseo, fue sepultado en Asís, lugar al que desde entonces acuden peregrinos de todo el mundo.

Milagros y camino a los altares

La beatificación de Carlo tuvo lugar en 2020, tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. El segundo milagro aprobado por la Santa Sede —la recuperación extraordinaria de una joven tras un grave accidente— abrió la puerta a la canonización que presidirá el papa León XIV.

Por qué su canonización importa hoy

Acutis será el primer santo millennial. Su elevación a los altares recuerda que la santidad no es patrimonio del pasado: puede vivirse en zapatillas, con mochila al hombro y delante de una pantalla, sin renunciar a la caridad cotidiana ni a la vida sacramental. Para la Iglesia, su testimonio ofrece un puente creíble con la generación digital y una invitación a poner la tecnología al servicio del bien.

Ceremonia: La canonización se celebrará este domingo 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro, con una amplia presencia de jóvenes y peregrinos de diversos países.