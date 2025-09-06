28.4 C
Onda tropical y vaguada provocarán aguaceros en gran parte del país este sábado

Por: Redacción

Desde tempranas horas de la mañana se esperan precipitaciones en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona y el Gran Santo Domingo.

Santo Domingo. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una onda tropical sobre la porción central del territorio y una vaguada en altura mantendrán condiciones favorables para que este sábado se registren nublados, aguaceros dispersos y posibles tronadas en diversas provincias.

En horas de la tarde, el ciclo diurno reforzará la inestabilidad atmosférica, lo que podría provocar aguaceros más fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Hermanas Mirabal, Espaillat, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Elías Piña y Dajabón.

Durante la noche y la madrugada del domingo, las precipitaciones disminuirán de manera gradual, aunque se mantendrán aguaceros y tronadas aisladas en poblados costeros del norte y sur del país.

Vigilancia ciclónica en el Atlántico

El Indomet también informó que da seguimiento a un área de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una activa onda tropical localizada en el Atlántico central. Este sistema presenta 30 % de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, y hasta un 60 % en los próximos siete días, por lo que no se descarta que evolucione a depresión tropical durante el fin de semana.

Temperaturas elevadas

A pesar de las lluvias, las temperaturas seguirán elevadas debido a la época del año (verano) y a la incidencia del viento cálido y húmedo del este/sureste, por lo que se recomienda a la población hidratarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al sol.

 

Redacción
Redacción

