Santo Domingo
sábado, septiembre 6, 2025
Muere surfista tras ataque de “gran tiburón” en la playa Long Reef de Sídney

La Policía de Nueva Gales del Sur cerró la playa y busca identificar la especie; el hombre, de 57 años según ABC, falleció en el lugar del ataque

Sídney. Un surfista murió este sábado tras ser atacado por lo que se cree fue un gran tiburón mientras practicaba el deporte con amigos en la playa Long Reef, al norte de Sídney, informó la Policía de Nueva Gales del Sur.

Los servicios de emergencia fueron alertados poco después de las 10:00 a. m. (00.00 GMT). Aunque la víctima fue llevada hasta la orilla, falleció en el lugar del ataque. Según la cadena ABC, el hombre tenía 57 años y era un surfista experimentado; el resto del grupo logró regresar a salvo.

SYDNEY (Australia), 06/09/2025.- Family and friends gather at the scene of a fatal shark attack at Long Reef Beach, Dee Why, Sydney, Australia, 06 September 2025. A man died after being attacked by a large shark on Sydney’s northern beaches. EFE/EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Las autoridades cerraron la playa y abrieron una investigación para determinar la especie del tiburón, apoyándose en dos fragmentos de la tabla recuperados del agua. Australia registra esporádicos ataques de tiburones —en especial del gran blanco— y también de cocodrilos, algunos de ellos mortales. El mes pasado se cerró temporalmente otra playa en el este del país luego de que un tiburón mordiera una tabla sin causar heridos.

En lo que va de año, se han reportado al menos diez ataques de tiburón en Australia, cuatro de ellos mortales.

