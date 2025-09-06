26.2 C
Noticias

MPD denuncia campaña con su bandera y convoca acto pro Venezuela el 6 de septiembre

Por: Redacción

Fecha:

La organización atribuye a sectores de ultraderecha un afiche falso en Facebook y llama a asistir a la Plaza Bolívar este sábado a las 9:30 a. m.

 

SANTO DOMINGO. El Movimiento Popular Dominicano (MPD) denunció que “sectores de la ultraderecha dominicana” estarían utilizando de forma “perversa” los colores rojo y negro de su bandera histórica para confundir y denostar a la Venezuela Bolivariana y al gobierno de Nicolás Maduro.

Según una nota de prensa firmada por su Comisión Política, en Facebook circula un afiche con los colores del MPD que invita a una supuesta vigilia en la Plaza Bolívar este sábado 6 de septiembre. De acuerdo con el MPD, el material incluye lemas sobre el “cártel de Los Soles” y la “dictadura chavista”, a los que califica de “falacias”.

La organización aclaró que forma parte de los seis grupos de la unidad de las izquierdas que, junto a otras entidades, convocaron a una concentración para solidarizarse con la Revolución Bolivariana y con el presidente Nicolás Maduro, a celebrarse este sábado a las 9:30 de la mañana en la Plaza Bolívar. En el comunicado, el MPD sitúa esa convocatoria “frente al chantaje de Donald Trump, el Pentágono y el Departamento de Estado”, a quienes acusa de “allanar el camino para una posible intervención” en Venezuela.

El MPD señaló que el perfil que difunde la “maliciosa” invitación aparece firmado por un José Antonio Viccini Renta, presuntamente de San Pedro de Macorís, y sostuvo —sin aportar pruebas— que “detrás de esa propaganda” estaría el “gobierno de Luis Abinader–PRM y otros sectores de la derecha”.

La organización exhortó a su militancia y seguidores a denunciar el afiche y reiteró el llamado a participar de forma masiva en la concentración de este 6 de septiembre, 9:30 a. m., en la Plaza Bolívar.

Redacción

