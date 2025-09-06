En el Día de la Independencia, el presidente brasileño reafirmó la soberanía nacional y lanzó un mensaje directo a quienes intentan influir en la justicia de su país

São Paulo, EFE– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronunció un discurso cargado de fuerza política en ocasión del Día de la Independencia, celebrado este domingo. Durante su alocución, Lula criticó duramente a los “traidores de la patria” y recalcó que su nación “no acepta órdenes de nadie”, en aparente respuesta a las presiones de Estados Unidos sobre el juicio al exmandatario Jair Bolsonaro por presunto golpismo.

“No somos ni volveremos a ser colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y cuidar de nuestra tierra y de nuestra gente, sin la interferencia de ningún gobierno extranjero”, sentenció el jefe de Estado brasileño en cadena nacional de radio y televisión.

El mandatario utilizó la conmemoración para insistir en la necesidad de defender la soberanía nacional y fortalecer la independencia política frente a intereses foráneos.

En Brasil, la conmemoración del 7 de septiembre marca la proclamación de la independencia de Portugal en 1822, fecha que en esta ocasión sirvió de escenario para un discurso con clara vocación de reafirmar la autoridad del país en medio de tensiones políticas internas y externas.