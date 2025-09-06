28.4 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 6, 2025
Los sectores que serán afectados este sábado por mantenimiento de Edesur

Santo Domingo, 6 de septiembre. La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) informó que este sábado 6 de septiembre se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en varios sectores del Distrito Nacional, lo que provocará interrupciones temporales del servicio eléctrico.

El operativo está programado en horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., y abarcará los sectores:

  • Bella Vista
  • La Julia (parcial)
  • Naco (parcial)

La empresa explicó que estas labores forman parte de su plan de mejoras en la red de distribución eléctrica, con el objetivo de ofrecer un servicio más estable y eficiente a sus clientes.

Edesur exhortó a los usuarios de las zonas incluidas a tomar previsiones durante el período de mantenimiento. Además, recordó que el calendario completo de trabajos puede consultarse en su página oficial www.edesur.com.do y en sus redes sociales @edesurrd.

 

