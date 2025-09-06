Santo Domingo, 6 de septiembre. La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) informó que este sábado 6 de septiembre se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en varios sectores del Distrito Nacional, lo que provocará interrupciones temporales del servicio eléctrico.

El operativo está programado en horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., y abarcará los sectores:

Bella Vista

La Julia (parcial)

Naco (parcial)

La empresa explicó que estas labores forman parte de su plan de mejoras en la red de distribución eléctrica, con el objetivo de ofrecer un servicio más estable y eficiente a sus clientes.

Edesur exhortó a los usuarios de las zonas incluidas a tomar previsiones durante el período de mantenimiento. Además, recordó que el calendario completo de trabajos puede consultarse en su página oficial www.edesur.com.do y en sus redes sociales @edesurrd.