La colombiana debutó en el halftime del Chiefs vs. Chargers en el Arena Corinthians con samba, pirotecnia y un guiño en portugués para Brasil.

São Paulo, EFE. La colombiana Karol G puso sabor latino al show de medio tiempo del partido de la NFL entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, disputado este viernes en el Arena Corinthians.

Con el inicio del descanso, el estadio quedó a oscuras y un reflector iluminó una flor amarilla en el centro del campo, de la que emergió la artista vestida de dorado y top con piñas. En su debut en un halftime de la liga, aprovechó para promocionar “Trópicoqueta”, su álbum lanzado en junio.

El set arrancó con “Bandida Entrenada”, en portugués y con mezcla de reguetón y funk, como guiño al público brasileño. Siguió su hit global “Si antes te hubiera conocido” y “Un Gatito Me Llamó”, tema que desató un espectáculo de fuegos artificiales desde fuera del estadio, repetido al cierre.

Ni el frío ni la garúa nocturna frenaron la energía: Karol G bailó samba carnavalesca con un cuerpo de bailarines en amarillo y pompones dorados. El show culminó con intérpretes disfrazados de flores, en sintonía con la estética del disco que mezcla reguetón, merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi. Tras saludar al estadio lleno, la cantante desapareció entre una nube de humo antes del reinicio del juego.

El vibrante descanso acompañó el segundo partido de la NFL en Sudamérica, encuentro de la semana 1 de la temporada 2025 que refleja el crecimiento del fútbol americano en Brasil.