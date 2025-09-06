28.4 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 6, 2025
InicioEntretenimientoKarol G enciende el show de medio tiempo de la NFL en...
Entretenimiento

Karol G enciende el show de medio tiempo de la NFL en São Paulo con “Trópicoqueta”

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

La colombiana debutó en el halftime del Chiefs vs. Chargers en el Arena Corinthians con samba, pirotecnia y un guiño en portugués para Brasil.

São Paulo, EFE. La colombiana Karol G puso sabor latino al show de medio tiempo del partido de la NFL entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, disputado este viernes en el Arena Corinthians.

Con el inicio del descanso, el estadio quedó a oscuras y un reflector iluminó una flor amarilla en el centro del campo, de la que emergió la artista vestida de dorado y top con piñas. En su debut en un halftime de la liga, aprovechó para promocionar “Trópicoqueta”, su álbum lanzado en junio.

Karol G enciende el show de medio tiempo de la NFL en São Paulo con “Trópicoqueta”
La cantante colombiana Karol G canta en el intermedio de un partido de la NFL entre Los Ángeles Chargers y Kansas City Chiefs en el estadio Neo Química Arena en São Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana

El set arrancó con “Bandida Entrenada”, en portugués y con mezcla de reguetón y funk, como guiño al público brasileño. Siguió su hit global “Si antes te hubiera conocido” y “Un Gatito Me Llamó”, tema que desató un espectáculo de fuegos artificiales desde fuera del estadio, repetido al cierre.

Karol G enciende el show de medio tiempo de la NFL en São Paulo con “Trópicoqueta”
La cantante colombiana Karol G canta en el intermedio de un partido de la NFL entre Los Ángeles Chargers y Kansas City Chiefs en el estadio Neo Química Arena en São Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana

Ni el frío ni la garúa nocturna frenaron la energía: Karol G bailó samba carnavalesca con un cuerpo de bailarines en amarillo y pompones dorados. El show culminó con intérpretes disfrazados de flores, en sintonía con la estética del disco que mezcla reguetón, merengue, bachata, cumbia, vallenato y mariachi. Tras saludar al estadio lleno, la cantante desapareció entre una nube de humo antes del reinicio del juego.

El vibrante descanso acompañó el segundo partido de la NFL en Sudamérica, encuentro de la semana 1 de la temporada 2025 que refleja el crecimiento del fútbol americano en Brasil.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Talento en jaque: fama sin madurez y entornos que descarrilan carreras

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

¡Alerta patria!: El Parque Independencia se convierte en parada de motoconcho

Noticias 0
 La parada de motoconchos viola el perímetro cívico; llaman...

Talento en jaque: fama sin madurez y entornos que descarrilan carreras

Entretenimiento 0
Reflexión Letal Por Luis MedranoEl talento, cuando queda atrapado entre...

Muere surfista tras ataque de “gran tiburón” en la playa Long Reef de Sídney

Noticias 0
La Policía de Nueva Gales del Sur cerró la...

¿Qué pasó esta semana?

Luis Abinader felicita la reelección del presidente de Guyana Irfaan Ali

Noticias 0
El mandatario dominicano reafirmó su compromiso de fortalecer los...

Abinader: “Todos están en campaña” y el PRM no lidera actividades políticas

Noticias 0
“Todos están en campaña”, pero el PRM no mueve...

Participación Ciudadana propone reformas para prohibir gasto clientelar en campañas

Noticias 0
La organización plantea sancionar el uso de fondos públicos...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group