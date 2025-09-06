La película “Father Mother Sister Brother” se alzó con el máximo galardón, en una gala que premió lo mejor del cine mundial en la Sala Grande de Venecia. Venecia. La 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia concluyó este sábado con la entrega de los premios oficiales en la Sala Grande de la ciudad italiana. El León de Oro a la mejor película fue para Father Mother Sister Brother, dirigida por Jim Jarmusch (Estados Unidos, Irlanda, Francia).

Ganadores de la Competencia Internacional

León de Oro a la Mejor Película: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch (EE. UU., Irlanda, Francia).

Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch (EE. UU., Irlanda, Francia). León de Plata – Gran Premio del Jurado: The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania (Túnez, Francia).

The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania (Túnez, Francia). León de Plata a la Mejor Dirección: Benny Safdie, por The Smashing Machine (EE. UU.).

Benny Safdie, por The Smashing Machine (EE. UU.). Copa Volpi a la Mejor Actriz: Xin Zhilei, en The Sun Rises on Us All, de Cai Shangjun (China).

Xin Zhilei, en The Sun Rises on Us All, de Cai Shangjun (China). Copa Volpi al Mejor Actor: Toni Servillo, en La grazia, de Paolo Sorrentino (Italia).

Toni Servillo, en La grazia, de Paolo Sorrentino (Italia). Premio al Mejor Guion: Valérie Donzelli y Gilles Marchand, por At Work (Francia).

Valérie Donzelli y Gilles Marchand, por At Work (Francia). Premio Especial del Jurado: Below the Clouds, de Gianfranco Rosi (Italia).

Below the Clouds, de Gianfranco Rosi (Italia). Premio “Marcello Mastroianni” a la mejor actriz o actor joven: Luna Wedler, en Silent Friend, de Ildikó Enyedi (Alemania, Hungría, Francia).

Premios de la sección Orizzonti

Mejor Película: On the Road, de David Pablos (México).

On the Road, de David Pablos (México). Mejor Dirección: Anuparna Roy, por Songs of Forgotten Trees (India).

Anuparna Roy, por Songs of Forgotten Trees (India). Premio Especial del Jurado: Lost Land, de Akio Fujimoto (Japón, Francia, Malasia, Alemania).

Lost Land, de Akio Fujimoto (Japón, Francia, Malasia, Alemania). Mejor Actriz: Benedetta Porcaroli, en The Kidnapping of Arabella, de Carolina Cavalli (Italia).

Benedetta Porcaroli, en The Kidnapping of Arabella, de Carolina Cavalli (Italia). Mejor Actor: Giacomo Covi, en A Year of School, de Laura Samani (Italia, Francia).

Giacomo Covi, en A Year of School, de Laura Samani (Italia, Francia). Mejor Guion: Ana Cristina Barragán, por The Ivy (Ecuador).

Ana Cristina Barragán, por The Ivy (Ecuador). Mejor Cortometraje: Without Kelly, de Lovisa Sirén (Suecia).

Without Kelly, de Lovisa Sirén (Suecia).

Otros premios

Premio Luigi De Laurentiis a la mejor ópera prima: Short Summer, de Nastia Korkia (Alemania, Francia, Serbia).

Short Summer, de Nastia Korkia (Alemania, Francia, Serbia). Premio del Público Armani Beauty: Calle Málaga, de Maryam Touzani (Marruecos, Francia, España, Alemania, Bélgica).

Calle Málaga, de Maryam Touzani (Marruecos, Francia, España, Alemania, Bélgica). Venice Classics al Mejor Documental sobre Cine: Mata Hari, de Joe Beshenkovsky y James A. Smith (EE. UU.).

Mata Hari, de Joe Beshenkovsky y James A. Smith (EE. UU.). Venice Classics a la Mejor Película Restaurada: Bashu, el pequeño forastero, de Bahram Beyzaie (Irán, 1985).

Bashu, el pequeño forastero, de Bahram Beyzaie (Irán, 1985). Venice Immersive Grand Prize: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, de Singing Chen (Taipei, Alemania).

The Clouds Are Two Thousand Meters Up, de Singing Chen (Taipei, Alemania). Venice Immersive Special Prize: Less than 5gr of Saffron, de Négar Motevalymeidanshah (Francia).

Less than 5gr of Saffron, de Négar Motevalymeidanshah (Francia). Venice Immersive Achievement Prize: A Long Goodbye, de Kate Voet y Victor Maes (Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos).

El Festival Internacional de Cine de Venecia, considerado el evento cinematográfico más antiguo del mundo, se celebró del 27 de agosto al 7 de septiembre de 2025 en Italia. La edición fue presidida por Alberto Barbera y presentó obras en distintas secciones, entre ellas Competencia Oficial, Orizzonti, Venice Immersive y Venice Classics.