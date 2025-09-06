29.8 C
Cine

Jim Jarmusch gana el León de Oro en la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia

Por: Redacción

Fecha:

Cine

Sigourney Weaver reivindica su libertad artística al recibir el León de Oro honorífico

Venecia (Italia) (EFE).- La actriz Sigourney Weaver recibió este...
Cine

Premiere mundial de ‘Sugar Island’ de Johanné Gómez Terrero en el Festival de Cine de Venecia

La película 'Sugar Island', dirigida por Johanné Gómez Terrero,...
Cine

Un León de Oro con muchos candidatos pero ninguno unánime

Venecia (Italia),- Cuando ya se han proyectado las 23...

La película “Father Mother Sister Brother” se alzó con el máximo galardón, en una gala que premió lo mejor del cine mundial en la Sala Grande de Venecia.

La 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia concluyó este sábado con la entrega de los premios oficiales en la Sala Grande de la ciudad italiana. El León de Oro a la mejor película fue para Father Mother Sister Brother, dirigida por Jim Jarmusch (Estados Unidos, Irlanda, Francia).

Ganadores de la Competencia Internacional

  • León de Oro a la Mejor Película: Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch (EE. UU., Irlanda, Francia).
  • León de Plata – Gran Premio del Jurado: The Voice of Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania (Túnez, Francia).
  • León de Plata a la Mejor Dirección: Benny Safdie, por The Smashing Machine (EE. UU.).
  • Copa Volpi a la Mejor Actriz: Xin Zhilei, en The Sun Rises on Us All, de Cai Shangjun (China).
  • Copa Volpi al Mejor Actor: Toni Servillo, en La grazia, de Paolo Sorrentino (Italia).
  • Premio al Mejor Guion: Valérie Donzelli y Gilles Marchand, por At Work (Francia).
  • Premio Especial del Jurado: Below the Clouds, de Gianfranco Rosi (Italia).
  • Premio “Marcello Mastroianni” a la mejor actriz o actor joven: Luna Wedler, en Silent Friend, de Ildikó Enyedi (Alemania, Hungría, Francia).
Premios de la sección Orizzonti

  • Mejor Película: On the Road, de David Pablos (México).
  • Mejor Dirección: Anuparna Roy, por Songs of Forgotten Trees (India).
  • Premio Especial del Jurado: Lost Land, de Akio Fujimoto (Japón, Francia, Malasia, Alemania).
  • Mejor Actriz: Benedetta Porcaroli, en The Kidnapping of Arabella, de Carolina Cavalli (Italia).
  • Mejor Actor: Giacomo Covi, en A Year of School, de Laura Samani (Italia, Francia).
  • Mejor Guion: Ana Cristina Barragán, por The Ivy (Ecuador).
  • Mejor Cortometraje: Without Kelly, de Lovisa Sirén (Suecia).
El italiano Toni Servillo ganador de la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia por
El director estadounidense Jim Jarmusch ganó este sábado el León de Oro a la mejor película del 82º Festival de Venecia por ‘Father Mother Sister Brother’. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

El italiano Toni Servillo ganador de la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia por Otros premios

  • Premio Luigi De Laurentiis a la mejor ópera prima: Short Summer, de Nastia Korkia (Alemania, Francia, Serbia).
  • Premio del Público Armani Beauty: Calle Málaga, de Maryam Touzani (Marruecos, Francia, España, Alemania, Bélgica).
  • Venice Classics al Mejor Documental sobre Cine: Mata Hari, de Joe Beshenkovsky y James A. Smith (EE. UU.).
  • Venice Classics a la Mejor Película Restaurada: Bashu, el pequeño forastero, de Bahram Beyzaie (Irán, 1985).
  • Venice Immersive Grand Prize: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, de Singing Chen (Taipei, Alemania).
  • Venice Immersive Special Prize: Less than 5gr of Saffron, de Négar Motevalymeidanshah (Francia).
  • Venice Immersive Achievement Prize: A Long Goodbye, de Kate Voet y Victor Maes (Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos).

El Festival Internacional de Cine de Venecia, considerado el evento cinematográfico más antiguo del mundo, se celebró del 27 de agosto al 7 de septiembre de 2025 en Italia. La edición fue presidida por Alberto Barbera y presentó obras en distintas secciones, entre ellas Competencia Oficial, Orizzonti, Venice Immersive y Venice Classics.

 

 

