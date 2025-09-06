Jornadas en Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís; la Ley 20-23 amplía a 5 los miembros en Santiago. Plazo abierto por cinco días hábiles.

San Francisco de Macorís. – El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) inició esta semana la recepción de propuestas de aspirantes a miembros de las Juntas Electorales en los municipios de Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís, como parte del proceso de reestructuración de cara a las elecciones de 2028.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, junto a los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises.

También participaron los secretarios administrativos de cada localidad: Clara Castellanos en Santiago, Maureen Rodríguez en La Vega y Martín Ortega en San Francisco de Macorís, acompañados de los miembros titulares y suplentes de las respectivas juntas.

Transparencia y participación

El proceso contó con la presencia de representantes de partidos políticos, sociedad civil e iglesias. En cada encuentro, los ciudadanos interesados en integrar las juntas pudieron presentar sus propuestas y demostrar su compromiso con el fortalecimiento de la democracia.

Las comisiones de Juntas Electorales y de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, coordinadas por Chami Isa, trabajan simultáneamente en la recepción de aspirantes a las 162 Juntas Electorales del país y las 23 en el exterior.

Jáquez Liranzo resaltó la importancia de elegir personas comprometidas y capacitadas, basados en los principios de participación, inclusión, proparticipación e interés nacional. Además, destacó valores complementarios como independencia, transparencia, legitimidad y capacidad administrativa.

Como novedad, recordó que la Junta Electoral de Santiago ampliará de tres a cinco sus miembros titulares, en cumplimiento de la Ley 20-23, que establece la ampliación en municipios con más de mil colegios electorales.

Alta representación femenina

El miembro titular Samir Chami Isa calificó la recepción de propuestas como una muestra de compromiso democrático y garantía de procesos electorales libres y transparentes. Detalló que en Santiago participaron 74 ciudadanos (45 % mujeres); en La Vega, 30 (73 % mujeres); y en San Francisco de Macorís, 30 (28 % mujeres).

La convocatoria seguirá abierta durante los próximos cinco días hábiles, a través de la página web oficial de la JCE o de manera presencial en las juntas correspondientes.

Por su parte, Dolores Fernández subrayó que se trata de uno de los procesos más importantes del ciclo electoral, al tiempo que destacó la participación femenina cercana al 50 %.

Jornada simultánea en varias localidades

De manera simultánea, la JCE realizó encuentros en Pepillo Salcedo, Las Matas de Santa Cruz, San José de las Matas, Jánico, La Descubierta, Postrer Río, Castañuelas, Villa Vásquez, Sabana Iglesia, Baitoa, Los Ríos y Villa Jaragua.

Las jornadas continuarán en todo el país y en las seccionales del exterior, con el objetivo de conformar juntas electorales inclusivas, transparentes y fortalecidas para las elecciones de 2028.

