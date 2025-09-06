29.8 C
El cacao, protagonista del primer Latino Gastronomic en Puebla

Productores y chefs de América Latina destacan al fruto como motor económico, símbolo cultural y puente entre tradiciones

Puebla (México), EFE. El cacao fue el eje central de la primera edición del congreso y festival Latino Gastronomic, celebrado en el Auditorio Metropolitano de Puebla, donde productores, chefs y expertos de América Latina coincidieron en que este fruto no solo es motor económico y símbolo cultural, sino también un puente entre culturas.

La directora del festival, Sandra Hernández, explicó que el cacao fue la estrella del evento porque “es un producto que une continentes y tradiciones, que habla de memoria y de innovación al mismo tiempo. Nos recuerda que detrás de cada semilla hay historias de productores, territorios y culturas que merecen ser contadas”.

Justicia y sostenibilidad en la cadena de valor

El ecuatoriano Santiago Peralta, fundador de Paccari —chocolate oficial del FC Barcelona y del Museo del Prado en Madrid—, compartió una reflexión sobre la desigualdad en el comercio del cacao: “En Europa una caja de trufas se vendía en 100 euros, mientras en Ecuador los agricultores recibían apenas un dólar por kilo; en términos de fútbol, el marcador era Europa 100, Latinoamérica 1”.

Para él, el chocolate es más que un producto: “Estamos hablando de una religión de 5.500 años”. Su socia, Carla Barbotó, remarcó la importancia de empezar desde el productor: “Pagamos precios justos, incorporamos a mujeres agricultoras y logramos que el cacao sea también una herramienta de dignidad”.

Ambos subrayaron que la sostenibilidad no es opcional. “No podíamos hacer un chocolate que no conecte con la naturaleza”, dijo Barbotó, quien defendió la capacidad de la región para reinventar la industria con chocolates más saludables y de mayor calidad.

El cacao, protagonista del primer Latino Gastronomic en Puebla
El fundador de la empresa Paccari, Santiago Peralta, habla durante una conferencia en la primera edición del congreso y festival Latino Gastronomic, este sábado en el Auditorio Metropolitano de Puebla, en Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos

Lenguaje del sabor y visión de futuro

La mexicana Fernanda Prado, reconocida como mejor repostera de México en 2022, trasladó la reflexión al terreno sensorial: “Nuestro trabajo es enseñar a darle lenguaje al sabor”. En tanto, el chef catalán Carles Tejedor, estrella Michelin y actual chef ejecutivo del José Andrés Group en EE.UU., recordó que “el cacao no es dulce, hay que entender su origen, su textura y todo lo que implica”.

El chef mexicano Aquiles Chávez cerró con un llamado contundente: “Todo lo que hagan tiene que ser sostenible. No importa si es un restaurante, una panadería o una vulcanizadora, hoy cada acción cuenta”. Su hija, Regina Chávez Bocanegra, reforzó el mensaje con la experiencia de su restaurante Sotero, basado en cuatro ejes de sostenibilidad: social, cultural, ambiental y económico.

El cacao, protagonista del primer Latino Gastronomic en Puebla
El chef del restaurante Sotero, Aquiles Chávez, junto a la coordinadora de sostenibilidad y encargada de sala del restaurante Sotero, Regina Chávez Bocanegra, hablan durante una conferencia en la primera edición del congreso y festival Latino Gastronomic, este sábado en el Auditorio Metropolitano de Puebla, en Puebla (México). EFE/ Hilda Ríos

Un puente entre culturas

Para Hernández, todas estas voces confirman que el cacao “no solo cuenta historias del pasado, también proyecta el futuro de la gastronomía latina como una narrativa compartida y, sobre todo, como un puente entre culturas”.

 

