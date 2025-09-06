El veterano senador conservador oficializó su candidatura en Tolima y se suma a una contienda presidencial con más de 60 aspirantes inscritos.

Bogotá, EFE. El expresidente del Senado colombiano, Efraín Cepeda, uno de los más férreos opositores del actual mandatario Gustavo Petro, anunció este sábado que competirá por la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

“Frente a esta hermosa gente del Tolima, me lanzo a la Presidencia de la República”, declaró el dirigente conservador durante un evento político en Ibagué, capital del departamento de Tolima.

Cepeda, de 75 años, economista industrial y especialista en finanzas, es senador desde 1994 y ha sido una de las voces más visibles del Partido Conservador, sobre todo desde sus enfrentamientos públicos con Petro y su oposición a las reformas impulsadas por el Gobierno.

El congresista ocupó la presidencia del Senado entre 2024 y 2025, periodo en el que recibió duras críticas del mandatario colombiano, quien incluso llegó a insultarlo en actos públicos.

Con su decisión, Cepeda se suma a una contienda en la que ya figuran al menos 69 aspirantes inscritos ante la Registraduría Nacional para recolectar firmas. Entre ellos aparecen nombres destacados como los exministros Mauricio Cárdenas, Luis Gilberto Murillo y Mauricio Lizcano; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López; la periodista Vicky Dávila; el abogado Abelardo de la Espriella y el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria.

También han confirmado sus aspiraciones el exsenador David Luna, el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo y el exministro del Interior Daniel Palacios.

Una carrera presidencial concurrida

Los partidos políticos también han presentado precandidaturas. Por el Centro Democrático figuran Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño. En el oficialista Pacto Histórico aparecen los senadores María José Pizarro, Gloria Flórez e Iván Cepeda, además de exministros como Gloria Inés Ramírez, Susana Muhamad y Carolina Corcho, junto a líderes sociales como Alí Bantú Ashanti y figuras políticas como Gustavo Bolívar y Daniel Quintero.

Asimismo, Juan Manuel Galán buscará la Presidencia por el Nuevo Liberalismo, mientras que Sergio Fajardo lo hará por Dignidad & Compromiso.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia se celebrará el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, la segunda vuelta tendrá lugar el 21 de junio del mismo año. El nuevo jefe de Estado asumirá el poder el 7 de agosto de 2026.