Washington apunta a operadores ligados al PCCh y China acusa a Estados Unidos de coerción contra la región

Ciudad de Panamá, EFE. Estados Unidos anunció una nueva política de restricción de visados contra ciudadanos de países de Centroamérica que colaboren con el Partido Comunista Chino (PCCh), una decisión que ha provocado una dura respuesta de Pekín, que calificó la medida como un acto de “matonería y coerción”.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado, que detalló que la medida afecta a quienes “a sabiendas dirijan, autoricen, financien, presten apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en América Central”. Los familiares directos de estas personas también quedarán impedidos, en general, de ingresar a territorio estadounidense.

El secretario de Estado Marco Rubio y el embajador en Panamá, Kevin Marino Cabrera, defendieron la medida, asegurando que responde a la “influencia maligna del PCCh en la región”.

China acusa a EE.UU. de intimidación

La Embajada de China en Panamá reaccionó con un comunicado en el que denunció las restricciones como una nueva muestra de intimidación estadounidense. “El liderazgo del PCCh y su contribución al desarrollo humano son indiscutibles. Una mentira contra el PCCh seguirá siendo mentira aunque se repita mil veces”, afirmó la legación diplomática.

Además, la embajada citó voces ciudadanas en Panamá que responsabilizan a Estados Unidos de conflictos históricos en la región y rechazó lo que califican como intentos de imponer “miedo y coerción” bajo el pretexto de China.

Rivalidad en aumento

Las tensiones entre Washington y Pekín se han intensificado desde que Donald Trump retomó la Presidencia de Estados Unidos en enero pasado, con episodios como las amenazas de recuperar el Canal de Panamá para contrarrestar la influencia china.

China, por su parte, ha logrado en los últimos quince años una fuerte presencia política y económica en Centroamérica: cinco de los siete países de la región (Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras) ya han establecido relaciones diplomáticas con Pekín, al igual que la República Dominicana, mientras que solo Guatemala y Belice mantienen vínculos con Taiwán.

En 2018, Estados Unidos ya había llamado a consultas a sus embajadores en Panamá, República Dominicana y El Salvador como protesta por el giro diplomático hacia China, un precedente que ahora cobra relevancia en medio de esta nueva política de visados.

¿Quieres que prepare también un título y subtítulo SEO cortos y virales para esta nota, orientados a publicación digital en elperiodico.com.do?