Noticias

Diputada del PRM se enfrenta a golpes con agente del CUSEP en acto oficial de Abinader

Por: Redacción

Fecha:

El incidente ocurrió durante la inauguración de obras y quedó registrado en un video que circula en redes sociales

a diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fiordaliza Estévez, protagonizó este sábado un altercado con una agente del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) durante la inauguración de varias obras en un municipio del país.

En un video difundido masivamente en redes sociales se observa a la legisladora discutiendo con la oficial, aparentemente en un intento de ingresar a una zona restringida del evento.

La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de golpes entre ambas, aunque de corta duración. La identidad de la agente no ha sido confirmada por las autoridades.

Otros miembros del CUSEP intervinieron de inmediato para separar a las involucradas y contener la situación, que generó revuelo entre los presentes.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas exactas del enfrentamiento.

 

