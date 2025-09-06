26.2 C
De internet a los altares: canonizan al millennial Carlo Acutis

Por: Redacción

El papa León XIV oficiará su primera canonización en la Plaza de San Pedro: Acutis, referente para la generación digital, y Frassati, modelo de caridad y vida laical, subirán juntos a los altares.

Ciudad del Vaticano, EFE. El papa León XIV presidirá este domingo 7 de septiembre la canonización conjunta de Carlo Acutis (1991–2006) y Pier Giorgio Frassati (1901–1925) en una misa multitudinaria en la Plaza de San Pedro, marcada por la amplia participación de jóvenes peregrinos. La fecha fue confirmada en el consistorio de junio tras el anuncio oficial del Vaticano. 

Logística del acto: La misa de canonización comenzará a las 10:00 a. m. (hora de Roma). El acceso a la plaza se habilitará desde las 8:00 a. m. y no se requieren boletos ni reservas. :

Un “santo millennial” para la era digital

Carlo Acutis, conocido como el “santo de Internet”, se convertirá en el primer millennial canonizado. Programador aficionado y evangelizador en la web, documentó milagros eucarísticos y promovió la oración con un lenguaje cercano a su generación. Su causa ha despertado devoción global entre jóvenes.

La canonización de Acutis llega tras el reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión: la curación de un niño en Brasil y la recuperación de una estudiante en Florencia, Italia, tras oraciones ante su tumba en Asís.

CIUDAD DEL VATICANO (Estado de la Ciudad del Vaticano (Santa Sede)), 06/09/2025.- El Papa León XIV saluda a los fieles mientras asiste a la audiencia del Jubileo en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 06 de septiembre de 2025. (Papa) EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Frassati, caridad en acción y santidad en lo cotidiano

Pier Giorgio Frassati, turinés, amante de la montaña y comprometido con los pobres, murió a los 24 años. Su testimonio de amistad social, estudio y servicio lo ha convertido en referente de santidad laical juvenil en el mundo. La decisión de canonizarlo junto a Acutis subraya modelos de santidad cercanos a la vida diaria.

Contexto: del duelo al nuevo pontificado

La celebración estaba prevista inicialmente para abril, pero se aplazó tras la muerte del papa Francisco el 21 de abril de 2025. Con la elección del actual pontífice, el calendario litúrgico retomó la ceremonia para este 7 de septiembre.

Cómo seguir la ceremonia

La Santa Sede y los medios católicos transmitirán la misa en directo desde Roma; la organización del Jubileo 2025 ha difundido pautas prácticas de acceso y horarios para los peregrinos.

 

