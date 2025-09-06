El papa León XIV oficiará su primera canonización en la Plaza de San Pedro: Acutis, referente para la generación digital, y Frassati, modelo de caridad y vida laical, subirán juntos a los altares.

Logística del acto: La misa de canonización comenzará a las 10:00 a. m. (hora de Roma). El acceso a la plaza se habilitará desde las 8:00 a. m. y no se requieren boletos ni reservas. :

Un “santo millennial” para la era digital

Carlo Acutis, conocido como el “santo de Internet”, se convertirá en el primer millennial canonizado. Programador aficionado y evangelizador en la web, documentó milagros eucarísticos y promovió la oración con un lenguaje cercano a su generación. Su causa ha despertado devoción global entre jóvenes.

La canonización de Acutis llega tras el reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión: la curación de un niño en Brasil y la recuperación de una estudiante en Florencia, Italia, tras oraciones ante su tumba en Asís.

Frassati, caridad en acción y santidad en lo cotidiano

Pier Giorgio Frassati, turinés, amante de la montaña y comprometido con los pobres, murió a los 24 años. Su testimonio de amistad social, estudio y servicio lo ha convertido en referente de santidad laical juvenil en el mundo. La decisión de canonizarlo junto a Acutis subraya modelos de santidad cercanos a la vida diaria.

Contexto: del duelo al nuevo pontificado

La celebración estaba prevista inicialmente para abril, pero se aplazó tras la muerte del papa Francisco el 21 de abril de 2025. Con la elección del actual pontífice, el calendario litúrgico retomó la ceremonia para este 7 de septiembre.

Cómo seguir la ceremonia

La Santa Sede y los medios católicos transmitirán la misa en directo desde Roma; la organización del Jubileo 2025 ha difundido pautas prácticas de acceso y horarios para los peregrinos.