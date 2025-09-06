El presidente José Antonio Aybar llama a emular su legado de buen hablar y ética profesional; destacan su aporte histórico en radio, TV y el programa “Abuelos 911”.

Santo Domingo. La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la destacada comunicadora y actriz María Cristina Camilo, pionera de la locución en la República Dominicana y primera mujer en aparecer en la radio y la televisión nacional, según recordó la entidad.

El presidente de la CNEPR, José Antonio Aybar F., afirmó que la partida de Camilo “enluta al país y deja un vacío irreparable en la historia de la comunicación y las artes”.

Aybar exhortó a locutores y comunicadores, veteranos y nuevos, a emular el ejemplo de Camilo, “referente del buen hablar y del ejercicio pulcro y respetuoso de la comunicación”, atributos que —subrayó— marcaron su carrera y dignificaron el oficio.

“La CNEPR se une al dolor de sus familiares, colegas y del pueblo dominicano que la admiró y acompañó en vida, al tiempo que reafirma su compromiso de seguir defendiendo y promoviendo los valores profesionales que María Cristina Camilo encarnó con tanta entrega y pasión”, señaló Aybar.

El organismo recordó que Camilo abrió puertas a la participación femenina en los medios y fue puente entre generaciones, al mantenerse activa en televisión más allá del siglo de vida con espacios como “Abuelos 911”, dedicado a orientar y acompañar a la tercera edad.

Con este reconocimiento, la CNEPR resaltó que la vida de María Cristina Camilo es lección de disciplina, profesionalismo y amor por la comunicación, valores que deben guiar el presente y el futuro de la radio y la televisión dominicana.