Cientos hacen fila desde temprano; guardia de honor de Carabinieri, homenaje en penumbra y luto oficial en la ciudad. Funeral privado será el lunes 8 de septiembre.

Milán, EFE. Cientos de personas acudieron desde primeras horas a la capilla ardiente de Giorgio Armani, abierta este sábado en el Teatro Armani (via Bergognone 59), para despedir al diseñador al que Italia llamó durante décadas “el rey”. El espacio —un complejo concebido por el arquitecto japonés Tadao Ando e inaugurado en 2015— permanecerá abierto también el domingo.

En el mismo lugar donde la casa presentaba sus colecciones en la Semana de la Moda de Milán, el homenaje se dispuso en penumbra: féretro con un ramo de flores blancas, una alfombra de farolillos y una placa de alabastro con crucifijo, mientras una guardia de honor de los Carabinieri custodia la sala. Tras el ataúd, una gran pantalla proyecta un retrato sonriente del creador y la frase elegida como testamento: “El legado que espero dejar es el compromiso por el respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo comienza”.

Junto al féretro han estado presentes Leo Dell’Orco, compañero de vida en los últimos 20 años; Federico Marchetti, fundador de Yoox y miembro del consejo de Giorgio Armani S.p.A.; y sus sobrinos, entre ellos Andrea Camerana, estrecho colaborador. La familia ha acompañado en todo momento la despedida.

Entre quienes hicieron fila desde temprano se vio al arquitecto Stefano Boeri, que declinó el acceso reservado y esperó como el resto del público: “Es la forma más correcta de estar aquí”, comentó. También acudieron el presidente de Stellantis y Ferrari, John Elkann, con su esposa Lavinia Borromeo, y el alcalde de Milán, Beppe Sala, quien destacó: “Milán está lleno de Armani; será imposible olvidarlo. Se va con su convicción del trabajo como realización personal y profesional”.

Desde el ámbito deportivo, Luciano Buonfiglio, del CONI, subrayó que Armani dio al deporte italiano “un estilo inconfundible”, recordó su etapa como propietario del Olimpia Milano y su papel como diseñador de los uniformes olímpicos del equipo nacional.

El Ayuntamiento de Milán declaró día de luto para el lunes 8 de septiembre, cuando se celebrará el funeral en privado; las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales. En los alrededores, estudiantes de moda y jóvenes admiradores definieron a Armani como “el rey de la moda” y un referente “no solo en la pasarela, sino para Milán y el mundo”.

En los próximos días se abrirá el testamento del diseñador, que no tuvo hijos. Los medios especializados apuntan a que la Fundación Armani, creada en 2016, custodiará la gobernanza del grupo (con una facturación anual cercana a 2,300 millones de euros), y que el patrimonio —estimado en 13,000 millones de euros— se distribuirá entre los herederos más cercanos: su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y su histórica mano derecha, Pantaleo Dell’Orco, considerado parte de la familia.

La capilla ardiente abrirá de nuevo el domingo en el Teatro Armani, donde la ciudad seguirá rindiendo tributo al creador que redefinió la elegancia italiana con una mezcla irrepetible de creatividad e instinto empresarial.