La número uno del mundo venció a Amanda Anisimova y se convierte en la primera en ganar dos US Open seguidos desde Serena Williams

Nueva York. La bielorrusa Aryna Sabalenka prolongó este sábado su reinado en el Abierto de Estados Unidos al conquistar por segundo año consecutivo el título en Nueva York, el cuarto Grand Slam de su carrera, tras derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3) en una final de alta intensidad.

La número uno del mundo necesitó una hora y 34 minutos para cerrar el duelo y levantar el trofeo en una temporada marcada por la frustración: había perdido las finales de Melbourne y París y en Wimbledon se quedó a las puertas de la última ronda, eliminada precisamente por Anisimova.

La estadounidense, novena del ranking, llegaba con una ventaja psicológica al haber ganado seis de los nueve enfrentamientos previos entre ambas. Además, jugaba con la emoción de disputar la final en su estado natal, Nueva Jersey.

La firmeza de Sabalenka

Anisimova comenzó con altibajos, logró un quiebre de servicio en el primer set, pero Sabalenka reaccionó con autoridad, encadenando cuatro juegos consecutivos para sellar el 6-3 inicial. La campeona apenas cometió cuatro errores no forzados frente a los quince de su rival.

El segundo set fue más parejo. Sabalenka tuvo la oportunidad de cerrar con 5-4, pero Anisimova quebró y forzó el desempate. En el tie-break, la bielorrusa volvió a demostrar por qué es considerada la mejor en esa instancia: sumó su vigésimo triunfo seguido en un desempate y aseguró la victoria.

Con 76 golpes ganadores y solo 15 errores no forzados, Sabalenka exhibió un tenis de potencia y precisión que le permitió desarmar la resistencia de Anisimova, quien acumuló 59 winners y 29 errores.

Reina de la pista rápida

Entre lágrimas, Sabalenka reconoció la importancia del triunfo tras las derrotas recientes: “Todas esas duras lecciones han valido la pena por este momento, ahora mismo estoy sin palabras”.

La jugadora nacida en Minsk en 1998 ha disputado las seis últimas finales en superficie rápida (tres en Australia y tres en Estados Unidos), con dos títulos en Melbourne (2023 y 2024) y dos en Nueva York (2024 y 2025).

Además, entra en la historia al convertirse en la primera tenista que gana el US Open en dos años consecutivos desde que Serena Williams lo lograra en tres ediciones seguidas, entre 2012 y 2014.