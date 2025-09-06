28.4 C
Asociación Dominicana de Artistas Visuales pide anulación de premio en la Bienal Nacional

Santo Domingo. La Asociación Dominicana de Artistas Visuales (ADAV) solicitó al Ministerio de Cultura y al Comité Organizador de la Bienal Nacional de Artes Visuales la anulación del premio otorgado a la propuesta “Lo que se saca de raíz vuelve a crecer”, presentada por el participante Karma Davis Pérez en la categoría de escultura.

En una comunicación firmada por Francisco Sánchez Guanabacoa, presidente de la ADAV, y Alescar Ortiz, secretario, la organización argumenta que la obra premiada no cumple con los requisitos técnicos establecidos en los reglamentos vigentes del certamen, lo que constituye una violación directa de sus bases.

La ADAV explicó que el proyecto utiliza un organismo vivo —la Roystonea hispaniolana o palma real—, lo cual no está contemplado dentro de los protocolos ni métodos de conservación previstos por el reglamento y la estructura museística. En consecuencia, aseguran que esta práctica pone en riesgo la preservación de un recurso que es parte del patrimonio material y cultural del país.

“Creemos que la Bienal Nacional, como evento cultural más relevante de las artes visuales en el país, debe fortalecerse para continuar siendo un pilar esencial de la cultura dominicana”, expresaron en la misiva, en la que reiteran la necesidad de anular el galardón otorgado.

El reclamo surge en medio de los debates y cuestionamientos sobre el rumbo y la transparencia de los premios de la Bienal, un evento que ha servido de plataforma para el desarrollo y la visibilidad de generaciones de artistas dominicanos.

 

