Santo Domingo Norte. En la madrugada de hoy, un accidente vehicular derribó un poste del tendido eléctrico en la av. Jacobo Majluta esquina República de Colombia, lo que provocó la interrupción del servicio en zonas alimentadas por el circuito AHON101, informó Edesur.

EdesurInforma: “Nuestros técnicos trabajan en la reposición de un poste del tendido eléctrico derribado a causa de un accidente vehicular ocurrido en la avenida Jacobo Majluta esquina República de Colombia, interrumpiendo el servicio en el circuito AHON101”.

Hasta el momento se desconoce la situación de las personas involucradas en el siniestro. Brigadas de la distribuidora realizan labores de reposición y seguridad en el punto del impacto.

Recomendaciones

Evitar el área de trabajo y no acercarse a cables caídos.

de trabajo y a cables caídos. Tomar rutas alternas por posibles congestiones en la intersección.

por posibles congestiones en la intersección. Reportar chispas o emergencias al 9-1-1 y averías a los canales oficiales de Edesur.

La empresa indicó que los trabajos continúan para restablecer el servicio de forma segura; no se ha comunicado una hora estimada de normalización.