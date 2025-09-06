28.4 C
Santo Domingo
sábado, septiembre 6, 2025
InicioNoticiasApagón de madrugada en SDN: choque tumba poste en Jacobo Majluta y...
Noticias

Apagón de madrugada en SDN: choque tumba poste en Jacobo Majluta y deja sin luz el circuito AHON101

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Los sectores que serán afectados este sábado por mantenimiento de Edesur

Santo Domingo, 6 de septiembre. La Empresa Distribuidora de...
Noticias

Tabaré Blanchard denuncia en Instagram presunta extorsión de contratistas de Edesur

 Santo Domingo. – El cineasta dominicano Tabaré Blanchard denunció...
Noticias

Cinco muertos y 18 heridos tras vuelco de autobús en la carretera Moca-Cabarete

El vehículo transportaba a unos 60 pasajeros que regresaban...

Hasta el momento se desconoce la situación de las personas involucradas en el siniestro

Santo Domingo Norte. En la madrugada de hoy, un accidente vehicular derribó un poste del tendido eléctrico en la av. Jacobo Majluta esquina República de Colombia, lo que provocó la interrupción del servicio en zonas alimentadas por el circuito AHON101, informó Edesur.

EdesurInforma: “Nuestros técnicos trabajan en la reposición de un poste del tendido eléctrico derribado a causa de un accidente vehicular ocurrido en la avenida Jacobo Majluta esquina República de Colombia, interrumpiendo el servicio en el circuito AHON101”.

Apagón de madrugada en SDN: choque tumba poste en Jacobo Majluta y deja sin luz el circuito AHON101
Apagón de madrugada en SDN: choque tumba poste en Jacobo Majluta y deja sin luz el circuito AHON101

Hasta el momento se desconoce la situación de las personas involucradas en el siniestro. Brigadas de la distribuidora realizan labores de reposición y seguridad en el punto del impacto.

Apagón de madrugada en SDN: choque tumba poste en Jacobo Majluta y deja sin luz el circuito AHON101
Apagón de madrugada en SDN: choque tumba poste en Jacobo Majluta y deja sin luz el circuito AHON101

Recomendaciones

  • Evitar el área de trabajo y no acercarse a cables caídos.
  • Tomar rutas alternas por posibles congestiones en la intersección.
  • Reportar chispas o emergencias al 9-1-1 y averías a los canales oficiales de Edesur.

La empresa indicó que los trabajos continúan para restablecer el servicio de forma segura; no se ha comunicado una hora estimada de normalización.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Los sectores que serán afectados este sábado por mantenimiento de Edesur

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Los sectores que serán afectados este sábado por mantenimiento de Edesur

Noticias 0
Santo Domingo, 6 de septiembre. La Empresa Distribuidora de...

Karol G enciende el show de medio tiempo de la NFL en São Paulo con “Trópicoqueta”

Entretenimiento 0
La colombiana debutó en el halftime del Chiefs vs....

¡Alerta patria!: El Parque Independencia se convierte en parada de motoconcho

Noticias 0
 La parada de motoconchos viola el perímetro cívico; llaman...

¿Qué pasó esta semana?

Bulgaria investiga un posible sabotaje ruso al GPS del avión de Ursula von der Leyen

Noticias 0
 El vuelo de la presidenta de la Comisión Europea...

Polémica en la Bienal: CODAP exige anular premio a escultura hecha con una planta palmera

Entretenimiento 0
 El gremio de artistas plásticos denuncia que la obra...

Participación Ciudadana propone reformas para prohibir gasto clientelar en campañas

Noticias 0
La organización plantea sancionar el uso de fondos públicos...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group