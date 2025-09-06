La parada de motoconchos viola el perímetro cívico; llaman a Efemérides Patria y autoridades a recuperar el orden.

SD. El Parque Independencia, corazón simbólico de la República y reposo de honor de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, vive una realidad inaceptable: una parada informal de motoconchos opera a sus puertas como si se tratara de cualquier esquina sin valor patrimonial.

La escena —motores en fila, voceos, discusiones por tarifas, maniobras en contravía— rompe la solemnidad del lugar, aun frente a la guardia de honor que custodia a los Padres de la Patria.

No es un hecho aislado, sino el síntoma de una arrabalización progresiva: comercio ambulante sin control, ocupación del espacio peatonal, ruido constante y basura. A cada minuto sin acción pública, pierde el símbolo, pierde la ciudad, perdemos todos.

¿Por qué es grave?

Desacraliza un sitio patrio que debe inspirar respeto, educación cívica y recogimiento.

que debe inspirar respeto, educación cívica y recogimiento. Deteriora la experiencia de residentes, estudiantes y turistas que visitan el Altar de la Patria.

de residentes, estudiantes y turistas que visitan el Altar de la Patria. Riesgo a la seguridad peatonal y al orden vial en un eje histórico y escolar.

peatonal y al orden vial en un eje histórico y escolar. Erosiona la cultura cívica, enviando el mensaje de que “todo vale”.

¿Quiénes deben actuar (y cómo)?

Esto no es una cruzada contra trabajadores informales —dominicanos o extranjeros—, sino un llamado a la gestión ordenada. Las instituciones tienen herramientas para actuar de forma digna y no violenta:

Ayuntamiento del Distrito Nacional

Delimitar y señalizar un perímetro de respeto patrimonial (sin motores ni comercio en aceras y plazas).

(sin motores ni comercio en aceras y plazas). Reubicar la parada de motoconchos a un bolsón cercano con bahía de ascenso/descenso y señalética.

la parada de motoconchos a un con bahía de ascenso/descenso y señalética. Reforzar limpieza, papeleras y retiro de desechos en horarios fijos.

Digesett

Ordenamiento vial y control de maniobras peligrosas.

y control de maniobras peligrosas. Corredores de acceso seguros para escuelas y visitantes en horas pico.

Ministerio de Cultura / Patrimonio Monumental

Plan de manejo del sitio con manual de uso (ruidos, comercio, mobiliario, actividades).

con manual de uso (ruidos, comercio, mobiliario, actividades). Señalización interpretativa y guías cívicas sobre el valor histórico del lugar.

Guardia de honor y cuerpos de seguridad

Anillo de respeto coordinado, visible y pedagógico (no represivo), con rutas claras para peatones.

Políticas sociales y de trabajo

Registro y carnetización de motoconchistas del entorno; capacitación en trato al visitante y seguridad vial.

de motoconchistas del entorno; capacitación en trato al visitante y seguridad vial. Alternativas de microfinanzas/seguros y parqueos designados.

Comisión Permanente de Efemérides Patrias (Efemérides Patria / CPEP)

Coordinación de agenda cívica permanente en el Parque (actos breves semanales y ceremonias mensuales).

en el Parque (actos breves semanales y ceremonias mensuales). Campaña educativa “Respeto al Altar de la Patria” en escuelas, redes y medios, en alianza con ADP y MESCyT.

en escuelas, redes y medios, en alianza con ADP y MESCyT. Voluntariado cívico (“Guardianes del Parque”): estudiantes y scouts apoyando orientación y cuidado del entorno.

(“Guardianes del Parque”): estudiantes y scouts apoyando orientación y cuidado del entorno. Protocolos de ceremonial en fechas patrias y fines de semana (himno, juramento, ofrenda floral).

en fechas patrias y fines de semana (himno, juramento, ofrenda floral). Material pedagógico (códigos QR en placas y columnas con microlecciones sobre Duarte, Mella y Sánchez).

(códigos QR en placas y columnas con microlecciones sobre Duarte, Mella y Sánchez). Canal de denuncias y reporte en tiempo real (WhatsApp/QR) integrado al Centro de Contacto 311.

La presencia activa de Efemérides Patria convertiría el perímetro del Parque en un aula cívica viva, elevando el estándar de comportamiento y desincentivando usos indebidos.

Medidas inmediatas (primeras 2 semanas)

Cinta y señalética temporal delimitando zona libre de motores alrededor del Altar.

delimitando zona libre de motores alrededor del Altar. Puntos de control de Digesett en horas pico (entrada/salida escolar y fines de semana).

de Digesett en horas pico (entrada/salida escolar y fines de semana). Operativo de limpieza y retiro de elementos invasivos (toldos, tarimas, puestos).

y retiro de elementos invasivos (toldos, tarimas, puestos). Mesa de trabajo con representantes de motoconchistas para acordar reubicación y horarios.

con representantes de motoconchistas para acordar reubicación y horarios. Acto cívico piloto coordinado por CPEP cada sábado al mediodía durante un mes.

Mediano plazo (60–90 días)

Rediseño del borde del parque: bolardos discretos, iluminación cívica, bancas y pavimento táctil.

del parque: bolardos discretos, iluminación cívica, bancas y pavimento táctil. Bahía oficial para motoconchos a distancia prudente, con tarifario visible y supervisor rotativo.

a distancia prudente, con y supervisor rotativo. Programa escolar mensual con CPEP y Minerd: visitas guiadas, izamiento, lectura de actas y juramento civil.

con CPEP y Minerd: visitas guiadas, izamiento, lectura de actas y juramento civil. Mantenimiento rutinario de jardinería, pintura y mobiliario, con calendario público.

Lo que NO puede seguir pasando

Motocicletas sobre aceras o plazoletas del Parque.

o del Parque. Bocinas o música invadiendo el perímetro del Altar.

o música invadiendo el perímetro del Altar. Comercio ambulante pegado a la verja o a placas conmemorativas.

pegado a la verja o a placas conmemorativas. Grafitis y afiches en muros y mobiliario histórico.

Denuncia ciudadana responsable

Documentar con fotos y hora y remitir a los canales formales del Ayuntamiento, Cultura y CPEP. La denuncia no es persecución, es cuidado del bien común. Mensaje claro: el Parque Independencia no es terminal de motoconchos ni mercado, es templo civil de la nación.

Exigimos a las autoridades que asuman su rol hoy, con firmeza y respeto. A los trabajadores del entorno, que colaboren y se integren a una solución ordenada. Y a la ciudadanía, que no normalice lo inaceptable.

Porque honrar la patria empieza por cuidar sus símbolos —con Efemérides Patria como garante activo de la memoria y la pedagogía cívica.