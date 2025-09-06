María Cristina Camilo, a quien muchos llamaban cariñosamente “Maíta”, se mantuvo activa casi hasta el final de su vida

Santo Domingo. El presidente Luis Abinader expresó este viernes su pesar por el fallecimiento de la locutora y actriz María Cristina Camilo, figura pionera de la comunicación en República Dominicana, quien murió a los 107 años a causa de complicaciones de salud.

“Lamento profundamente el fallecimiento de María Cristina Camilo (Maíta), pionera de la radio y la televisión dominicana. Su legado abre camino a generaciones y honra la historia de nuestra comunicación. Paz a su alma y fortaleza a sus familiares”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Camilo nació el 25 de diciembre de 1917 en San Francisco de Macorís. Su debut en los medios se produjo en agosto de 1952, en plena dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en la entonces recién inaugurada estación La Voz Dominicana. Ese año presentó la primera transmisión de la televisión local, con la versión televisada del programa de radio Romance Campesino, donde también participó como actriz.

A lo largo de su carrera, María Cristina Camilo brilló en radio, cine y teatro. Durante décadas fue la voz oficial de los sorteos de la Lotería Nacional y, ya en su última etapa, condujo hasta 2019 el programa Abuelos TV en RTVD, enfocado en los temas que afectan a la tercera edad.

Su trayectoria fue reconocida en múltiples ocasiones. En 1977 recibió la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero, de manos del entonces presidente Joaquín Balaguer. En 2017, la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por su labor consagrada en la locución, el teatro, el cine y la televisión. Y en 2022, el Senado de la República también le otorgó un reconocimiento especial por sus aportes al arte y la cultura dominicana.

María Cristina Camilo, a quien muchos llamaban cariñosamente “Maíta”, se mantuvo activa casi hasta el final de su vida, dejando un legado que marcó la historia de la comunicación en República Dominicana.