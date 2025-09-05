La Cámara Civil y Comercial desestimó la acción judicial, permitiendo que ACD Media presentara la nueva señal de los canales 3 y 14 en un acto histórico para la televisión dominicana.

Santo Domingo.– El grupo Telemicro sufrió un revés judicial luego de que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazara la demanda interpuesta contra ACD Media, SRL, con el objetivo de impedir el lanzamiento digital de Ahora TV, canal 3, realizado la noche del miércoles en un hotel de la capital.

La decisión fue adoptada por el juez Luis Carreras Muñoz, en funciones de presidente de la Cámara, quien consideró que la demanda carecía de justificación jurídica, al no superar los filtros de apariencia de buen derecho ni el de peligro en la demora.

Argumentos desestimados

En la sentencia, el tribunal concluyó que la celebración del lanzamiento de la señal digital de Ahora TV, canal 3, y Catorce TV, canal 14, no representaba daño alguno para Telemicro.

El grupo demandante había alegado que la actividad constituía una “turbación manifiestamente ilícita”, argumento que fue desestimado al no presentar pruebas que lo sustentaran.

Asimismo, el tribunal rechazó la petición de Telemicro de imponer una pena de astreinte de 50 mil dólares diarios por supuesta ilegalidad en el lanzamiento.

Representación legal

En el proceso, ACD Media, SRL estuvo representada por los abogados José Alfredo Rizek, Julio Cury y José Alberto Cruceta hijo, quienes defendieron la legalidad del evento.

Un hito para la televisión

El lanzamiento de la señal digital de Ahora TV, canal 3, y Catorce TV, canal 14, realizado en el Epic Center de Blue Mall, Santo Domingo, marcó un paso significativo hacia la transición al apagón analógico impulsado por el Estado a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

A la histórica actividad asistieron empresarios, dueños de canales de televisión, funcionarios públicos, periodistas, dirigentes políticos y destacadas personalidades de la sociedad, en lo que se consideró un acontecimiento clave para el futuro de la televisión dominicana.