El gremio de artistas plásticos denuncia que la obra ganadora viola las bases de la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales, dedicada a Elsa Núñez, y advierte que la credibilidad del certamen está en juego.

Santo Domingo.– La controversia sacude la 31 Bienal Nacional de Artes Visuales. El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) solicitó al Ministerio de Cultura y al Comité Organizador dejar sin efecto el premio de escultura otorgado al artista Karma Davis Pérez por su obra Lo que se saca de raíz vuelve a crecer, presentada como una planta palmera.

El CODAP, en un comunicado remitido a este medio, explicó que la pieza no cumple con los requisitos técnicos establecidos en el reglamento, ya que utiliza material biodegradable como componente principal. “La obra en cuestión constituye una violación directa de las bases del certamen”, señaló la institución en el documento firmado por Joel Gonell, Francy García y Pedro Méndez.

La Bienal, inaugurada el pasado sábado en el Museo de Arte Moderno y dedicada a la maestra Elsa Núñez, es organizada por el Ministerio de Cultura y reúne más de 200 obras en distintas categorías.

Reclamo de transparencia

El CODAP reconoció que la premiación pudo deberse a un error humano, pero insistió en que la decisión debe ser revertida. “Lo único que garantiza la estabilidad de la Bienal es el respeto a sus bases y a todos los agentes que en ella intervienen”, puntualizó.

El reglamento de la Bienal, en su artículo 8, párrafo I, prohíbe de forma explícita el uso de materiales perecederos o que comprometan la infraestructura museográfica, lo que refuerza el argumento de los artistas plásticos.

Opinión de Juan José Mesa

El gestor cultural Juan José Mesa coincidió con la posición del CODAP y fue más allá: “Cuando en un certamen se admite y premia una obra que contraviene de manera explícita las bases, se pierde automáticamente la calidad del proceso. La pieza no debió ser exhibida, mucho menos galardonada”.

Mesa recalcó que la responsabilidad no es del artista, que actuó con transparencia y creatividad, sino del jurado y de las instituciones que avalaron la irregularidad. Además, propuso sanciones para futuros certámenes: “Deben existir sanciones institucionales, como impedir la participación futura de jurados que violen las reglas. No como castigo arbitrario, sino como garantía de un proceso justo y transparente”.

El papel de los jurados

La Bienal contó con un jurado de admisión y curaduría integrado por Yina Jiménez Suriel, Orlando Isaac y Allison Thomson, y con un jurado de premiación encabezado por Raúl Morilla, acompañado por Lillian Carrasco y Hiromi Shiba. Fue este último el que otorgó el premio de escultura a la planta palmera, hoy en el centro de la polémica.